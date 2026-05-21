Депутат: ICG оправдала действия властей Грузии и призвала ЕС к прагматизму

ICG рекомендует руководству ЕС отделить геополитические разногласия от процесса евроинтеграции и выстраивать с Тбилиси сугубо прагматичный, рациональный диалог

2026-05-21T16:56+0400

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. В материале организации "Международная кризисная группа" (ICG) говорится, что европейским структурам следует более прагматично подходить к Грузии, поскольку власти страны действовали в собственных интересах и не могли принимать решения, способные привести к серьезным последствиям, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили.В опубликованном ICG материале о Грузии отмечается, что "США и Европа пытались вовлечь Грузию в противостояние с Россией путем поставок оружия Украине или введения санкций против России". В документе также подчеркивается, что "в интересах ЕС сохранять отношения с Грузией и стремиться к прагматичному сотрудничеству с Тбилиси независимо от процесса вступления в ЕС"."В аналитическом материале независимой организации "Международная кризисная группа" европейских бюрократов призывают к прагматизму. В статье утверждается, что действия Грузии полностью оправданы, а страна не могла предпринять шаги, которых от нее требовали, поскольку это привело бы к катастрофе", – заявил Шарманашвили.Депутат также отметил, что в материале содержится призыв отделять вопросы европейской интеграции Грузии от текущих политических разногласий и выстраивать более прагматичный диалог с Тбилиси."Они призывают, даже при отсутствии согласия по ряду вопросов, не разрушать эти отношения. Они говорят об этом дипломатично. По сути, намекают, что, несмотря на разногласия, необходимо действовать более рационально", – сказал он.По оценке депутата, в публикации также признается наличие негативных клише и "ложных нарративов" в отношении Грузии, которые влияют на политику европейских структур."Призыв заключается в том, чтобы учитывать географическое положение Грузии, а также оценить действия сторон – был ли у страны иной выход, чтобы не довести ситуацию до катастрофы, если бы она выполнила эти требования", – заявил Шарманашвили.В правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно заявляли, что определенные западные и украинские политики убеждали правительство Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвальском регионе, тем самым открыв "второй фронт" и подключившись к противостоянию с Россией. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, именно отказ от этого шага и вызвал охлаждение в отношениях с Западом.Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной стал отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы прямое вовлечение страны в вооруженный конфликт.Позже правительство Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Однако координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили работу, проделанную грузинскими властями.Власти Грузии отказались вводить собственные санкции против России, заявив, что от этого пострадал бы только Тбилиси. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

