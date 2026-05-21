Грузия не откажется от территорий взамен на вступление в ЕС – спикер парламента

Конфликт между властями Грузии и представителями ЕС перешел в стадию открытого идейного противостояния 21.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-21T15:55+0400

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Грузия не пойдет по пути Украины и Молдовы и не откажется от своих территорий ради вступления в Евросоюз, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что "Грузия отрезала себя от Украины и Молдовы на совместном пути в Евросоюз"."Сегодня уже всем ясно, что путь Украины в Евросоюз проходит через уступку собственных территорий, а путь Молдовы – через упразднение собственной государственности и присоединение к другому государству. Нас тянут в этом направлении и приучают к этому: давайте рассматривать территории как бремя, а независимость как излишнюю ответственность, с устранением которой нам откроются врата Евросоюза. Именно это и есть "дары данайцев" XXI века", – пишет Папуашвили.Он отметил, что Грузия не собирается идти по пути в Евросоюз, выбранному Украиной или Молдовой.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом, или Южной Осетией, после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. После этого Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

