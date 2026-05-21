Какой сегодня церковный праздник: 21 мая 2026

По православному церковному календарю 21 мая отмечают день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова 21.05.2026, Sputnik Грузия

Кроме того, по церковному календарю 21 мая поминают Арсения Великого и Пимена, постника Печерского.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.БогословПо церковному календарю 21 мая поминают апостола и евангелиста Иоанна Богослова – самого юного и любимого из 12 учеников Спасителя.Иоанна и его старшего брата Иакова Иисус призвал на Геннисаретском озере (Тивериадское озеро). Оба брата последовали за Ним, оставив своего отца.Возвышенного юношу Иисус любил особенно за его девственную чистоту и жертвенную любовь. Богослов, которого Иисус особенно приблизил к Себе, неотступно следовал за Учителем по Крестному пути, скорбя всем сердцем.Иоанн, единственный из всех апостолов, стоял у креста Спасителя на Голгофе, не заботясь о собственной безопасности. Именно ему распятый Иисус вверил Пресвятую Богоматерь, сказав: "Сын Мой, вот твоя мать!"С того момента, вплоть до самого Успения Богородицы, Богослов служил Ей как родной матери, не отлучаясь из Иерусалима.После Успения Божьей Матери, Богослов начал проповедовать о Спасителе в Ефесе и других малоазийских городах. Проповедь апостола сопровождалась многочисленными и великими чудесами.Прожил Богослов долгую жизнь. Он скончался в возрасте ста с лишним лет. По просьбе Иоанна изумленные ученики похоронили святого живьем в крестообразной могиле, накрыв платком лицо. Однако через некоторое время, когда вскрыли могилу, тела Иоанна там не оказалось.На могиле Иоанна в древности каждый год 21 мая выступал тонкий слой праха, приносивший исцеления. В память об этом чуде церковь установила празднование в этот день.Арсений ВеликийПо церковному календарю 21 мая поминают преподобного Арсения Великого.Родился будущий святой в христианской семье в Риме в 354 году. Получив отличное образование и хорошо владея латинским и греческим языками, он стал диаконом в одной из римских церквей.Заметив образованного молодого человека, император Феодосий пригласил его стать учителем его сыновей Аркадия и Гонория. По настоянию папы римского Дамасия, Арсений, оставив в 29 лет диаконское служение, уехал в Константинополь, но продолжал мечтать о монашестве и уединенной жизни.В 394 году он тайно отплыл в Александрию на корабле, а оттуда отправился в один из монастырей в Скитской пустыне. Приняв постриг, Арсений ушел в затвор. Он выходил к братии только на богослужения.Преподобный стал известен среди египетского монашества благодаря замечательным наставлениям о монашестве, записанным его учениками. Он также написал одно из толкований на Евангелие от Луки.Преподобный скончался в 95 лет.Постник ПечерскийПо церковному календарю 21 мая поминают преподобного Пимена, постника Печерского.Подвизался будущий святой в Дальних пещерах. Пищу преподобный вкушал только один раз в день и небольших количествах. Воздерживался он не только в пище, но и от поступков, мыслей и чувств неугодных Богу. За воздержание и труды его прозвали постником.Игуменом Киево-Печерского монастыря преподобный Пимен был с 1132 по 1141 год.ИмениныПо церковному календарю 21 мая именины отмечают Арсений, Адриан, Иван и Никифор.Материал подготовлен на основе открытых источников

