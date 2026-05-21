Когда возобновится работа нефтепровода Баку-Супса
Возобновление проекта позволит Грузии еще больше укрепить свои позиции в качестве важного партнера для соседних государств и Европы, заявила глава Минэкономики 21.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-21T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Эксплуатация нефтяного трубопровода Баку-Супса, который имеет стратегическое значение для Грузии и региона, а также для Европы и международных партнеров, будет возобновлена в ближайшем будущем, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Соответствующее соглашение Грузия и Азербайджан подписали в рамках визита премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Баку. Соглашение предусматривает заключение операционного контракта по грузинскому участку нефтепровода Баку-Супса, что обеспечит возобновление транзита нефти из Центральной Азии в Европу через территорию Грузии. По словам министра, возобновление проекта позволит Грузии еще больше укрепить свои позиции в качестве надежного и важного партнера для соседних государств и Европы, обеспечивающего безопасный транзит нефти через страну. "Мы начинаем сотрудничество с азербайджанской государственной компанией SOCAR, которая вместе с нами обеспечит возобновление работы трубопровода Баку-Супса", – заявила Квривишвили. Нефтепровод Баку-Супса является ключевым элементом инфраструктуры в цепочке поставок, обеспечивающим возобновление транзита нефти из Центральной Азии в Европу через Грузию. В результате успешно завершившихся многомесячных переговоров Грузинская нефтегазовая корпорация, Государственная нефтяная компания Азербайджана – ООО "SOCAR Midstream Operation" и Государственная нефтяная компания Азербайджана подписали соглашение о заключении операционного договора на грузинский участок нефтепровода Баку-Супса, который, помимо прочих важных вопросов, также определяет вопрос минимальной нагрузки на нефтепровод. Нефтепровод Баку-Супса позволяет поставлять "черное золото" с терминала Сангачал близ Баку на Каспии до грузинского порта Супса, расположенного на черноморском побережье. Прокачка нефти по нефтепроводу Баку-Супса была остановлена весной 2022 года. На данный момент вся добываемая в республике нефть экспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), который позволяет выводить "золото" в Турцию и на внешние рынки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
экономика, грузия, новости, баку, азербайджан, европа, мариам квривишвили, ираклий кобахидзе, socar
