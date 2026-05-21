Оппозиционный телеканал Грузии оштрафован за нарушение правил вещания
17:24 21.05.2026 (обновлено: 18:07 21.05.2026)
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционную телекомпанию "Формула" на 2,5 тысячи лари за нарушение правил для телекомпаний, говорится в сообщении ведомства.
Причиной штрафа комиссия называет распространение личного мнения ведущими и журналистами во время освещения новостей, что запрещено грузинским законодательством, а также предвзятую работу и отсутствие сбалансированного мнения.
Штраф телекомпания получила, так как ранее комиссия выносила ей предупреждение за подобное нарушение.
В частности, речь идет о высказывании оценочного мнения ведущими и журналистами во время освещения текущих новостей и освещение новостей на основании отношения телеканала.
Также 22 апреля в одном из сюжетов не было представлено альтернативного мнения ведомства (Минздрава Грузии) при освещении острой социальной темы для Грузии, связанной с требованиями родителей больных синдромом Дюшена.
Соблюдение баланса и представление многосторонней информации, наравне с непредвзятостью, являются требованием грузинского закона к телекомпаниям.