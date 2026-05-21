Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260521/oppozitsionnyy-telekanal-gruzii-oshtrafovan-za-narushenie-pravil-veschaniya-298760238.html
Оппозиционный телеканал Грузии оштрафован за нарушение правил вещания
Оппозиционный телеканал Грузии оштрафован за нарушение правил вещания
Sputnik Грузия
Причиной штрафа комиссия называет распространение личного мнения ведущими и журналистами во время освещения новостей 21.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-21T17:24+0400
2026-05-21T18:07+0400
грузия
новости
общество
национальная комиссия по коммуникациям грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0e/250034031_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b94f7cd57308d2d548c64432337b45d0.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционную телекомпанию "Формула" на 2,5 тысячи лари за нарушение правил для телекомпаний, говорится в сообщении ведомства. Причиной штрафа комиссия называет распространение личного мнения ведущими и журналистами во время освещения новостей, что запрещено грузинским законодательством, а также предвзятую работу и отсутствие сбалансированного мнения. Штраф телекомпания получила, так как ранее комиссия выносила ей предупреждение за подобное нарушение. Также 22 апреля в одном из сюжетов не было представлено альтернативного мнения ведомства (Минздрава Грузии) при освещении острой социальной темы для Грузии, связанной с требованиями родителей больных синдромом Дюшена. Соблюдение баланса и представление многосторонней информации, наравне с непредвзятостью, являются требованием грузинского закона к телекомпаниям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0e/250034031_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d56cd7dff070488b02dca48f6947ddb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, общество, национальная комиссия по коммуникациям грузии

Оппозиционный телеканал Грузии оштрафован за нарушение правил вещания

17:24 21.05.2026 (обновлено: 18:07 21.05.2026)
© Sputnik / Alexander ImedashviliВидеокамера грузинского телеканала
Видеокамера грузинского телеканала - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2026
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться
Причиной штрафа комиссия называет распространение личного мнения ведущими и журналистами во время освещения новостей
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционную телекомпанию "Формула" на 2,5 тысячи лари за нарушение правил для телекомпаний, говорится в сообщении ведомства.
Причиной штрафа комиссия называет распространение личного мнения ведущими и журналистами во время освещения новостей, что запрещено грузинским законодательством, а также предвзятую работу и отсутствие сбалансированного мнения.
Штраф телекомпания получила, так как ранее комиссия выносила ей предупреждение за подобное нарушение.
В частности, речь идет о высказывании оценочного мнения ведущими и журналистами во время освещения текущих новостей и освещение новостей на основании отношения телеканала.
Также 22 апреля в одном из сюжетов не было представлено альтернативного мнения ведомства (Минздрава Грузии) при освещении острой социальной темы для Грузии, связанной с требованиями родителей больных синдромом Дюшена.
Соблюдение баланса и представление многосторонней информации, наравне с непредвзятостью, являются требованием грузинского закона к телекомпаниям.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0