Оппозиционный телеканал Грузии оштрафован за нарушение правил вещания

Причиной штрафа комиссия называет распространение личного мнения ведущими и журналистами во время освещения новостей

2026-05-21T17:24+0400

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала оппозиционную телекомпанию "Формула" на 2,5 тысячи лари за нарушение правил для телекомпаний, говорится в сообщении ведомства. Причиной штрафа комиссия называет распространение личного мнения ведущими и журналистами во время освещения новостей, что запрещено грузинским законодательством, а также предвзятую работу и отсутствие сбалансированного мнения. Штраф телекомпания получила, так как ранее комиссия выносила ей предупреждение за подобное нарушение. Также 22 апреля в одном из сюжетов не было представлено альтернативного мнения ведомства (Минздрава Грузии) при освещении острой социальной темы для Грузии, связанной с требованиями родителей больных синдромом Дюшена. Соблюдение баланса и представление многосторонней информации, наравне с непредвзятостью, являются требованием грузинского закона к телекомпаниям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

