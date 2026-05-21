Сборная Грузии готовится к товарищеским играм: Саньоль вызвал 26 футболистов

Сборная Грузии готовится к товарищеским играм – Саньоль вызвал 26 футболистов 21.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль вызвал на предстоящие товарищеские матчи 26 игроков – среди них дебютант, 22-летний полузащитник Ираклий Егоян из голландского клуба "Эксельсиор". Грузинская сборная проведет два матча во время летнего международного перерыва. 2 июня капитан сборной Грузии Гурам Кашия проведет свой последний международный матч против Румынии, а 5 июня соперником команды станет сборная Бахрейна. Оба матча пройдут на стадионе Михаила Месхи. Подготовка к товарищеским матчам начнется 25 мая. Состав сборной Грузии: Вратари: Георгий Мамардашвили ("Ливерпуль", Англия), Лука Гугешашвили ("Атромитос", Греция), Давид Кереселидзе ("Дила", Гори). Защитники: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Лука Лочошвили ("Нюрнберг", Германия), Саба Гогличидзе ("Уотфорд", Англия), Лаша Двали ("ЦСКА 1948", Болгария), Лука Гадрани ("Бейтар", Израиль), Илья Бериашвили ("МТК Будапешт", Венгрия), Ираклий Азаров ("Шахтер", Украина), Ива Гелашвили ("Пансераикос", Греция), Саба Харебашвили ("Динамо Тбилиси", Грузия). Полузащитники/нападающие: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Георгий Кочорашвили ("Спортинг", Португалия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Ника Гагнидзе ("Колос", Украина), Ираклий Егоян ("Эксельсиор", Нидерланды), Гизи Мамагеишвили ("Штурм", Австрия), Саба Лобжанидзе ("Атланта Юнайтед", США), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Георгий Квернадзе ("Фрозиноне", Италия), Буду Зивзивадзе ("Хайденхайм", Германия), Георгий Микаутадзе ("Вильярреал", Испания), Георгий Квилитая ("Мец", Франция), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ", Франция).Начало матча с Румынией в 21:00, а встреча против Бахрейна состоится в 20:00.

