Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии

Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года, ее мощность – 20 МВт 21.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Единственная на сегодняшний день ветряная станция в Грузии "Картли" выработала 26,0 млн киловатт-часов электроэнергии в первом квартале 2026 года, что на 40% больше по сравнению с январем-мартом 2025 года, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года, ее мощность – 20 МВт. В 2025 году ветряная станция выработала 79,4 млн киловатт-часов электроэнергии, что на 2,3% больше по сравнению с 2024 годом. В целом потребление электроэнергии в Грузии выросло на 3,3% в 2025 году по сравнению с 2024 годом и составило 14,9 миллиарда киловатт-часов. В этот период в стране было выработано 13,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 2,8% меньше, чем в 2024 году. Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Он является важным направлением и для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов. Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по так называемому соглашению CFD. CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким, как солнечная и ветровая энергия.

