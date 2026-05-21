Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
Всего в январе-марте текущего года в порты и терминалы Грузии зашло 401 судно
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали более 4,3 миллиона тонн грузов в первом квартале 2026 года, что на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, 49,1% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 30,4% – наливные и 20,4% – насыпные грузы. Всего в январе-марте текущего года в порты и терминалы Грузии зашло 401 судно, из которых 51,6% составляют генеральные грузовые суда, 19,2% – наливные, 19,2% – контейнеровозы, а 10% распределяются между навалочными и специализированными судами. За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 23% меньше судов для перевозки наливных грузов, на 8,7% меньше специализированных судов, на 8,4% меньше судов для перевозки генеральных грузов, на 6,1% меньше контейнеровозов и на 5,0% меньше балкеров. Также в первом квартале 18,2% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Панамы, 13,7% – Турции, 10% – Либерии, 7,5% – Мальты, а 50,6% – распределены между другими странами. Перевозка пассажиров Кроме того, в январе-марте 2026 года морские порты Грузии обслужили 3,2 тысячи пассажиров, что на 53,6 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля отбывающих пассажиров в пассажиропотоке превысила долю прибывающих (55,3%). В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на данный момент порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
