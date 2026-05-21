https://sputnik-georgia.ru/20260521/udivitelnyy-tbilisi-kulturnoe-i-etnicheskoe-raznoobrazie-stolitsy-gruzii-298757646.html
Удивительный Тбилиси: культурное и этническое разнообразие столицы Грузии
Удивительный Тбилиси: культурное и этническое разнообразие столицы Грузии
Sputnik Грузия
Тбилиси – исторический перекресток, где веками мирно сосуществуют различные народы, религии и культурные традиции 21.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-21T15:38+0400
2026-05-21T15:38+0400
2026-05-21T15:54+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
видеоклуб
тбилиси
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/15/298757273_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0b38d863bf066e2ee235d20e4c7d90b7.jpg
Эта мозаика формировалась на протяжении столетий благодаря расположению города на Великом шелковом пути. Население столицы Грузии отличается большим многообразием. Основная его часть – грузины, тут же проживают представители многих национальностей. Армянская, русская и еврейская диаспоры, греки и азербайджанцы сыграли значительную роль в формировании исторического облика города.Тбилиси также уникален тем, что в его историческом центре, буквально на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга, находятся культовые сооружения разных конфессий. Культурное влияние разных эпох и народов отчётливо читается в архитектуре Тбилиси.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/15/298757273_156:0:1116:720_1920x0_80_0_0_6e2e9b1eef4512329a6d8ef83d557f1d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , тбилиси, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , тбилиси, грузия, видео
Удивительный Тбилиси: культурное и этническое разнообразие столицы Грузии
15:38 21.05.2026 (обновлено: 15:54 21.05.2026)
Тбилиси – исторический перекресток, где веками мирно сосуществуют различные народы, религии и культурные традиции
Эта мозаика формировалась на протяжении столетий благодаря расположению города на Великом шелковом пути.
Население столицы Грузии отличается большим многообразием. Основная его часть – грузины, тут же проживают представители многих национальностей. Армянская, русская и еврейская диаспоры, греки и азербайджанцы сыграли значительную роль в формировании исторического облика города.
Тбилиси также уникален тем, что в его историческом центре, буквально на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга, находятся культовые сооружения разных конфессий. Культурное влияние разных эпох и народов отчётливо читается в архитектуре Тбилиси.