В Грузии появится информационный портал о постоянных скидках на продукты

Крупные торговые сети будут обязаны оперативно предоставлять ведомству информацию о лучших предложениях на подсолнечное масло, сахар, муку, крупы, мясо и... 21.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-21T17:55+0400

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Агентство по конкуренции и защите прав потребителей создает информационный портал о скидках и ценах на 15 наименований продуктов, входящих в так называемую "Продовольственную корзину". В сетевых маркетах Грузии в начале мая появились зоны "Продовольственная корзина" со скидками на 15 основных товаров: подсолнечное масло, сахар, муку, макаронные изделия, овсяные хлопья, гречневую крупу, курицу, яйца, хлеб, рис и молочные продукты. По данным агентства, сетевые маркеты, участвующие в программе, будут обязаны еженедельно предоставлять агентству информацию о лучших предложениях и ценах на базовые продукты, которая будет активно обновляться на информационном портале. Как отметил председатель GCCA Ираклий Леквинадзе, цель платформы – информирование потребителей и более прозрачное представление предложений на рынке. "Электронная платформа будет способствовать дальнейшему повышению уровня конкуренции в секторе продовольствия", – заявил Леквинадзе. Агентство по конкуренции и защите прав потребителей Грузии осуществляет мониторинг рынка продовольствия с 2023 года с целью постоянной оценки уровня конкуренции. После того, как парламентская комиссия смогла выявить лишь системные проблемы, влияющие на цены в Грузии, и исключила картельные сговоры, вопрос снижения цен вновь стал актуальным. Как заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, цены на продукты в Грузии в целом ниже, чем во Франции и других странах Западной Европы, однако из-за низких зарплат вопрос ценообразования остается для населения крайне болезненным, поэтому правительство заинтересовано в снижении стоимости товаров. Рост цен в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года на продукты и безалкогольные напитки составил 7,5%. Аналитики отмечают, что на рост цен сильное влияние оказало увеличение расходов на топливо и транспортировку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

