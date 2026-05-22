https://sputnik-georgia.ru/20260522/byvshiy-zamglavy-sgb-gruzii-zaderzhan-za-vzyatku-298788877.html

Бывший замглавы СГБ Грузии задержан за взятку

Бывший замглавы СГБ Грузии задержан за взятку

Sputnik Грузия

Бывшему заместителю главы СГБ Грузии грозит до 11 до 15 лет лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере 22.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-22T20:28+0400

2026-05-22T20:28+0400

2026-05-22T20:28+0400

грузия

новости

происшествия

григол лилуашвили

сгб

грузия против коррупции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23370/57/233705793_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_2d914442f43ebdfc2b12ab970f4eb5f8.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Антикоррупционное агентство СГБ Грузии задержала бывшего заместителя главы ведомства Левана Ахобадзе за взятку 250 тысяч лари , говорится в сообщении СГБ Грузии. Следствие установило, что после того как предприниматель у которого на границе Грузии и России в апреле 2024 года была изъята незадекларированная сумма в размере 40 миллионов рублей (около 1,2 миллиона лари) обратился за возвращением денег и получил отказ от Минфина Грузии, Ахобадзе через посредников предложил ему помощь в возвращении средств. Ахобадзе помог вернуть деньги и через посредников получил требуемую сумму. Теперь бывшему заместителю главы СГБ Грузии грозит до 11 до 15 лет лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Следствие устанавливает других фигурантов дела. Сам глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвил был задержан 23 декабря 2025 года по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере и покровительстве деятельности так называемых "колл-центров". Ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, григол лилуашвили, сгб, грузия против коррупции