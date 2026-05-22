Бывший замглавы СГБ Грузии задержан за взятку
Бывшему заместителю главы СГБ Грузии грозит до 11 до 15 лет лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере 22.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Антикоррупционное агентство СГБ Грузии задержала бывшего заместителя главы ведомства Левана Ахобадзе за взятку 250 тысяч лари , говорится в сообщении СГБ Грузии.
Следствие установило, что после того как предприниматель у которого на границе Грузии и России в апреле 2024 года была изъята незадекларированная сумма в размере 40 миллионов рублей (около 1,2 миллиона лари) обратился за возвращением денег и получил отказ от Минфина Грузии, Ахобадзе через посредников предложил ему помощь в возвращении средств.
По данным следствия, за помощь на то время бывший заместитель главы СГБ Грузии потребовал 500 тысяч лари, но после вмешательства своего начальника – главы СГБ Грузии на то время Григола Лилуашвили , снизил сумму до 250 тысяч.
Ахобадзе помог вернуть деньги и через посредников получил требуемую сумму.
Теперь бывшему заместителю главы СГБ Грузии грозит до 11 до 15 лет лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Следствие устанавливает других фигурантов дела.
Сам глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвил был задержан 23 декабря 2025 года по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере и покровительстве деятельности так называемых "колл-центров". Ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.