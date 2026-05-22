Грузовые перевозки по железной дороге сократились – новые данные
11:58 22.05.2026
В структуре импорта лидерство удерживает Россия, обеспечившая более 40% железнодорожных поставок, тогда как в пассажирском секторе зафиксирован спад общего потока на 13,5%
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Объем грузовых перевозок по Грузинской железной дороге в первом квартале 2026 года снизился на 0,03% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 3 миллиона тонн, сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", 8,6% указанного объема приходится на внутренние перевозки, 34,7% – на международные без учета транзита, а 56,7% – на транзитные.
За первый квартал 25% от общего объема грузов, перевозимых железнодорожным транспортом в режиме международных перевозок, пришлось на экспорт из Грузии, а 75% – на импорт.
Кроме того, страной-отправителем 40,6% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом, стала Россия, 20,8% – пришлось на Азербайджан. Доля каждой из остальных стран-отправителей составила менее 10%, в совокупности – 38,7%.
Наибольший объем грузов был вывезен в Казахстан – 9,8%, в Армению – 8,9%, в Россию – 8,6%.

Транзит

Согласно статистике, 7,6% от общего объема транзитных грузов было направлено в Китай, 7,5% – в Турцию, 4,4% – в Нидерланды, 2,8% – на Украину, 1,4% – в Италию и 1% – в Румынию.
За этот период Бразилия стала страной-отправителем 5,3% транзитных грузов, Турция – 3%.
От общего объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 33,4% составили кокс и рафинированные нефтепродукты, 23,9% – химикаты, химическая продукция и искусственные волокна, резиновые и пластмассовые изделия, а 12,3% – металлическая руда и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров.
Распределение по товарным группам для внутренних перевозок выглядит иначе: 63,2% приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров, 17,8% – на кокс и рафинированные нефтепродукты, а 13,7% – на транспортное оборудование.
Что касается международных перевозок, то по железной дороге в основном ввозились кокс и рафинированные нефтепродукты – 52,7%, прочие неметаллические минеральные продукты – 12,9%, металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров – 10,5%, уголь и лигнит, сырая нефть и природный газ – 6,9%, продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 3,8%, а также химикаты, химическая продукция и искусственные волокна – 3,7% и основные металлы – 3,6%.
В то же время на экспорт по железной дороге вывозились химикаты, химическая продукция и искусственные волокна – 38,5%, продукты питания, напитки и табак – 25,7%, основные металлы – 12,7%, а также металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров – 12,6%.

Пассажирские перевозки

В январе-марте 2026 года Грузинская железная дорога перевезла 301,8 тысячи пассажиров, что на 13,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
За тот же период объем пассажирооборота сократился на 13,8% и составил 68,3 миллиона пассажиро-километров.
Согласно статистике, в режиме внутреннего сообщения было перевезено 298 тысяч пассажиров, что составляет 98,7% от общего числа пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 13,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
В режиме международного сообщения было перевезено 3,8 тысячи пассажиров, что на 26,1% больше по сравнению с первым кварталом 2025 года. Из них 73,1% прибыли из Армении, а 26,9% направились в Армению. Пассажирских перевозок в направлении других соседних стран в этот период не осуществлялось.
