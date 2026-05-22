https://sputnik-georgia.ru/20260522/gruzovye-perevozki-po-zheleznoy-doroge-sokratilis--novye-dannye-298754393.html

Грузовые перевозки по железной дороге сократились – новые данные

Грузовые перевозки по железной дороге сократились – новые данные

Sputnik Грузия

В структуре импорта лидерство удерживает Россия, обеспечившая более 40% железнодорожных поставок, тогда как в пассажирском секторе зафиксирован спад общего... 22.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-22T11:58+0400

2026-05-22T11:58+0400

2026-05-22T11:58+0400

экономика

грузия

новости

грузинская железная дорога

азербайджан

турция

армения

сакстат

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281445696_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_987861f629b3d3fcf5d86f7198d10eed.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Объем грузовых перевозок по Грузинской железной дороге в первом квартале 2026 года снизился на 0,03% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 3 миллиона тонн, сообщается в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", 8,6% указанного объема приходится на внутренние перевозки, 34,7% – на международные без учета транзита, а 56,7% – на транзитные.За первый квартал 25% от общего объема грузов, перевозимых железнодорожным транспортом в режиме международных перевозок, пришлось на экспорт из Грузии, а 75% – на импорт.Кроме того, страной-отправителем 40,6% от общего объема грузов, ввезенных железнодорожным транспортом, стала Россия, 20,8% – пришлось на Азербайджан. Доля каждой из остальных стран-отправителей составила менее 10%, в совокупности – 38,7%.Наибольший объем грузов был вывезен в Казахстан – 9,8%, в Армению – 8,9%, в Россию – 8,6%.ТранзитСогласно статистике, 7,6% от общего объема транзитных грузов было направлено в Китай, 7,5% – в Турцию, 4,4% – в Нидерланды, 2,8% – на Украину, 1,4% – в Италию и 1% – в Румынию.За этот период Бразилия стала страной-отправителем 5,3% транзитных грузов, Турция – 3%.От общего объема грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 33,4% составили кокс и рафинированные нефтепродукты, 23,9% – химикаты, химическая продукция и искусственные волокна, резиновые и пластмассовые изделия, а 12,3% – металлическая руда и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров.Распределение по товарным группам для внутренних перевозок выглядит иначе: 63,2% приходится на металлическую руду и другое сырье горнодобывающей промышленности и карьеров, 17,8% – на кокс и рафинированные нефтепродукты, а 13,7% – на транспортное оборудование.Что касается международных перевозок, то по железной дороге в основном ввозились кокс и рафинированные нефтепродукты – 52,7%, прочие неметаллические минеральные продукты – 12,9%, металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров – 10,5%, уголь и лигнит, сырая нефть и природный газ – 6,9%, продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 3,8%, а также химикаты, химическая продукция и искусственные волокна – 3,7% и основные металлы – 3,6%.В то же время на экспорт по железной дороге вывозились химикаты, химическая продукция и искусственные волокна – 38,5%, продукты питания, напитки и табак – 25,7%, основные металлы – 12,7%, а также металлическая руда и другая продукция горнодобывающей промышленности и карьеров – 12,6%.Пассажирские перевозкиВ январе-марте 2026 года Грузинская железная дорога перевезла 301,8 тысячи пассажиров, что на 13,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.За тот же период объем пассажирооборота сократился на 13,8% и составил 68,3 миллиона пассажиро-километров.Согласно статистике, в режиме внутреннего сообщения было перевезено 298 тысяч пассажиров, что составляет 98,7% от общего числа пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, и на 13,8% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.В режиме международного сообщения было перевезено 3,8 тысячи пассажиров, что на 26,1% больше по сравнению с первым кварталом 2025 года. Из них 73,1% прибыли из Армении, а 26,9% направились в Армению. Пассажирских перевозок в направлении других соседних стран в этот период не осуществлялось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

турция

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, азербайджан, турция, армения, сакстат