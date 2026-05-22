Sputnik Грузия
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.05.2026
© photo: Sputnik / Stringer — Грузовые фуры
Грузовые фуры - Sputnik Грузия, 1920, 22.05.2026
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2026 года вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 965,7 миллиона долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в январе-апреле 2026 года составила 11,9%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России, январь-апрель 2026 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

199,4

5,2

Импорт

766,3

14,2

Всего

965,7

12,2

Из Грузии в РФ с начала года вывезли 50,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 15,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, 13,9 тысяч тонн вод, в том числе минеральных и газированных, с содержанием сахара, 8,7 тысячи тонн спиртных напитков, а также 2,5 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-апрель 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

44,9

11,1

Спиртные напитки

37,2

-8,5

Минеральные воды

27,3

0,7

Фрукты, орехи и другие съедобные части растений

23,4

60,3

Лимонад

12,8

-0,7

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли 98,7 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 298,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 255,2 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 23,6 тысячи тонн сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов, а также 10 тысяч тонн подсолнечного масла, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-апрель 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Сырая нефть и нефтепродукты

172,7

-16,0

Нефть и нефтепродукты

118,5

-

Пшеница и меслин

25,3

35,3

Сульфатированные, нитрированные или нитрозированные производные углеводородов

15,7

248,5

Подсолнечное масло

15,1

13,3

В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.
