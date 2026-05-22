https://sputnik-georgia.ru/20260522/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-298766847.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-22T09:01+0400
2026-05-22T09:01+0400
2026-05-22T09:01+0400
экономика
грузия
россия
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213358_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_7fc18b5f22dffce53a05a9c3e2347f4d.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2026 года вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 965,7 миллиона долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в январе-апреле 2026 года составила 11,9%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 50,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 15,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, 13,9 тысяч тонн вод, в том числе минеральных и газированных, с содержанием сахара, 8,7 тысячи тонн спиртных напитков, а также 2,5 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли 98,7 тысячи тонн пшеницы и меслин.Из России также завезли 298,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 255,2 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 23,6 тысячи тонн сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов, а также 10 тысяч тонн подсолнечного масла, и так далее.В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213358_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_340ee995c1002fb12a23a8865a1c6a31.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, россия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, россия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2026 года вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 965,7 миллиона долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в январе-апреле 2026 года составила 11,9%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России, январь-апрель 2026 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
199,4
5,2
Импорт
766,3
14,2
Всего
965,7
12,2
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 50,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 15,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, 13,9 тысяч тонн вод, в том числе минеральных и газированных, с содержанием сахара, 8,7 тысячи тонн спиртных напитков, а также 2,5 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-апрель 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
44,9
11,1
Спиртные напитки
37,2
-8,5
Минеральные воды
27,3
0,7
Фрукты, орехи и другие съедобные части растений
23,4
60,3
Лимонад
12,8
-0,7
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли 98,7 тысячи тонн пшеницы и меслин.
Из России также завезли 298,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 255,2 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 23,6 тысячи тонн сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов, а также 10 тысяч тонн подсолнечного масла, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-апрель 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Сырая нефть и нефтепродукты
172,7
-16,0
Нефть и нефтепродукты
118,5
-
Пшеница и меслин
25,3
35,3
Сульфатированные, нитрированные или нитрозированные производные углеводородов
15,7
248,5
Подсолнечное масло
15,1
13,3
В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.