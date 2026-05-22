Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 22.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-22T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2026 года вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 965,7 миллиона долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в январе-апреле 2026 года составила 11,9%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 50,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 15,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, 13,9 тысяч тонн вод, в том числе минеральных и газированных, с содержанием сахара, 8,7 тысячи тонн спиртных напитков, а также 2,5 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли 98,7 тысячи тонн пшеницы и меслин.Из России также завезли 298,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 255,2 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 23,6 тысячи тонн сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов, а также 10 тысяч тонн подсолнечного масла, и так далее.В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.

