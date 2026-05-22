Какие развлечения ждут тбилисцев на День независимости Грузии – программа

Празднование Дня независимости Грузии 26 мая начнется с принятия призывниками присяги на площади Свободы

2026-05-22T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Гастрономические зоны, детские мероприятия и выставки ждут тбилисцев в День независимости 26 мая. Празднование Дня независимости Грузии 26 мая начнется с принятия призывниками присяги на площади Свободы. Там же будет выставлена военная техника. Основная часть мероприятий в Тбилиси пройдет на улицах Атонели, Казначейской улице, улицах Пхови, Векуа и в Александровском саду. С 12:00 до 20:00 Александровский сад станет местом для всех детских и спортивных мероприятий. Там также будут устроены фотозоны и спортивная выставка. В течение всего дня будут выступать музыкальные детские группы и демонстрироваться различные шоу. Дети смогут поучаствовать в различных мастер-классах и поиграть в спортивные и настольные игры.Фудкорт будет организован на улице Векуа и на улице Италии. Улица Пурцеладзе станет центром для любителей вина и цветов. На пересечении улиц Пурцеладзе и Атонели будет зона цветов, а на самой улице Пурцеладзе будет работать винный бар, продаваться вино, а в период с 14:00 до 18:00 там пройдет мастер-класс для детей по изготовлению венков, различных гербариев и значков. А вот на улице Атонели в 17:10 во дворе Дворца президента Грузии будет исполнен гимн Грузии, а в 20:00 на прилегающей к дворцу территории пройдет гала-концерт грузинских исполнителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

