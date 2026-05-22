Какой сегодня церковный праздник: 22 мая 2026
© photo: Sputnik / StringerШио-Мгвимский монастырь - Храм Богоматери, который был построен около 1100 года по инициативе царя Давида Агмашенебели
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
По православному церковному календарю 22 мая отмечают день памяти пророка Исаии, мученика Христофора и преподобного Шио
По церковному календарю 22 мая также поминают Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Пророк Исаия
По церковному календарю 22 мая поминают cвятого Исаию – одного из четырех великих ветхозаветных пророков.
Пророк Исаия жил в Иерусалиме до Рождества Христова во второй половине VIII - начале VII века. Он был современником двух крупных ассирийских нашествий на Израиль и Иудею.
Исаия, наставляя царя и народ, убеждал их, что иудеи в эти трудные времена целиком должны положиться на помощь Бога, а не искать спасения в политических союзах.
На пророческое служение Исаия был призван чудесным образом. Он увидел Господа в Иерусалимском храме, сидящего на престоле в окружении поющих серафимов. Один из серафимов коснулся горящим углем, взятым клещами с жертвенника, уст пророка и сказал, что грех его очищен.
Предсказал пророк многие исторические события, в том числе падение Иерусалима и вавилонский плен, падение Вавилона и возвращение из плена.
Церковь назвала Исаию ветхозаветным евангелистом за предсказание евангельских событий, таких как рождение Иисуса от Девы, проповедь Иоанна Крестителя, проповедь Иисуса в Галилее и страдания Христа.
Мученик Христофор
По церковному календарю 22 мая поминают мученика Христофора, жившего в III веке и пострадавшего при императоре Декии (249-251).
Много разных сказаний существует о его жизни и чудесах. По одним источникам, он происходил из киноцефалов, по другим – из хананеев.
По преданию, Христофор, который был человеком высокого роста и необычайной силы, с зверообразным лицом, имел первоначально красивую наружность. Господь по его просьбе дал ему обезображенную внешность, поэтому до Крещения его называли Репрев, то есть негодный.
Репрев исповедовал веру во Христа еще до крещения и обличал тех, кто преследовал христиан. Язычники, чтобы доставить известного силача к императору на суд, послали 200 воинов. Будущий святой подчинился без сопротивления.
В пути произошли чудеса, поразившие воинов, сопровождавших Репрева, – сухая трость расцвела в руке святого, по его молитве умножились хлеба, недостающие у путников. Воины, увидевшие это, уверовали в Господа и приняли вместе с ним Святое крещение.
Все попытки императора хитростью и пытками заставить Христофора отречься оказались тщетными. В результате мученику отрубили голову. Произошло это в Ликии в 250 году. По свидетельству святого Амвросия, Христофор своими чудесами обратил ко Христу до 50 тысяч язычников.
Шио Мгвимский
По церковному календарю 22 мая поминают преподобного Шио (Симеон) Мгвимского – одного из основателей монастырской жизни в Грузии.
Родился будущий святой в богатой христианской семье в Антиохии Сирской. Получив хорошее образование, к 16 годам изучил основательно Священное Писание и имел дар толковать Слово Божье.
Постриг принял к 20 годам от преподобного Иоанна, просветителя антиохийцев, известного впоследствии как Зедазенского. А через 20 лет отправился проповедовать Слово Божье в Иверию (Грузию) в числе других 12 избранных учеников Иоанна.
Шио-Мгвимский монастырь - Храм Богоматери
Преподобный, по преданию, выбрал для аскетических подвигов пещеру в горах, расположенную недалеко от Мцхета (древняя столица Грузии). Питался небольшим количеством хлеба, который в клюве приносил ему голубь, и родниковой водой.
У преподобного Шио со временем появились первые ученики, и постепенно уединенное место в горах превратилось в обитель, которая существует по сей день.
Прославился Шио Мгвимский многими чудесами. Еще при жизни его почитали святым. Он мирно скончался в преклонном возрасте. Мощи святого похоронены в основанном им же монастыре. Преподобный – автор 160 поучений для братии.
Чудотворец
По церковному календарю 22 мая отмечают праздник перенесения мощей Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, в итальянский город Бар (Бари) в 1087 году.
Родился будущий Чудотворец в благочестивой семье в 270 году в городе Патары греческой колонии, расположенный в области Ликии (ныне территория Турции). По преданию, на свет Николай появился благодаря молитве отчаявшихся родителей, у которых долгое время не было детей.
Посвятив себя полностью вере еще с детства, повзрослев, он стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем был его дядя, епископ Николай Патарский.
© photo: Sputnik / Alexander Yuriev / Перейти в фотобанкБазилика Святого Николы в итальянском городе Бари
Базилика Святого Николы в итальянском городе Бари
© photo: Sputnik / Alexander Yuriev/
Чудотворец после смерти родителей, раздав все свое имущество бедным, продолжил церковное служение. Вскоре его избрали епископом в Мире (ныне город Демре в Турции).
Нового архиепископа, доброго, кроткого, справедливого и отзывчивого, люди очень полюбили. Ни одна просьба к нему без ответа не оставалась. При всей кротости святого Николая современники запомнили как непримиримого борца с язычеством и защитника христианства.
Многими чудесами святитель прославился еще при жизни. Святой дожил до глубокой старости. Он мирно скончался примерно в 351 году.
Именины
По церковному календарю 22 мая именины отмечают Гавриил, Василий, Дмитрий, Николай, Иосиф и Христофор.
Материал подготовлен на основе открытых источников.