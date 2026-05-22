Какой сегодня церковный праздник: 22 мая 2026

По православному церковному календарю 22 мая отмечают день памяти пророка Исаии, мученика Христофора и преподобного Шио 22.05.2026, Sputnik Грузия

По церковному календарю 22 мая также поминают Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк ИсаияПо церковному календарю 22 мая поминают cвятого Исаию – одного из четырех великих ветхозаветных пророков.Пророк Исаия жил в Иерусалиме до Рождества Христова во второй половине VIII - начале VII века. Он был современником двух крупных ассирийских нашествий на Израиль и Иудею.Исаия, наставляя царя и народ, убеждал их, что иудеи в эти трудные времена целиком должны положиться на помощь Бога, а не искать спасения в политических союзах.На пророческое служение Исаия был призван чудесным образом. Он увидел Господа в Иерусалимском храме, сидящего на престоле в окружении поющих серафимов. Один из серафимов коснулся горящим углем, взятым клещами с жертвенника, уст пророка и сказал, что грех его очищен.Предсказал пророк многие исторические события, в том числе падение Иерусалима и вавилонский плен, падение Вавилона и возвращение из плена.Церковь назвала Исаию ветхозаветным евангелистом за предсказание евангельских событий, таких как рождение Иисуса от Девы, проповедь Иоанна Крестителя, проповедь Иисуса в Галилее и страдания Христа.Мученик ХристофорПо церковному календарю 22 мая поминают мученика Христофора, жившего в III веке и пострадавшего при императоре Декии (249-251).Много разных сказаний существует о его жизни и чудесах. По одним источникам, он происходил из киноцефалов, по другим – из хананеев.По преданию, Христофор, который был человеком высокого роста и необычайной силы, с зверообразным лицом, имел первоначально красивую наружность. Господь по его просьбе дал ему обезображенную внешность, поэтому до Крещения его называли Репрев, то есть негодный.Репрев исповедовал веру во Христа еще до крещения и обличал тех, кто преследовал христиан. Язычники, чтобы доставить известного силача к императору на суд, послали 200 воинов. Будущий святой подчинился без сопротивления.В пути произошли чудеса, поразившие воинов, сопровождавших Репрева, – сухая трость расцвела в руке святого, по его молитве умножились хлеба, недостающие у путников. Воины, увидевшие это, уверовали в Господа и приняли вместе с ним Святое крещение.Все попытки императора хитростью и пытками заставить Христофора отречься оказались тщетными. В результате мученику отрубили голову. Произошло это в Ликии в 250 году. По свидетельству святого Амвросия, Христофор своими чудесами обратил ко Христу до 50 тысяч язычников.Шио МгвимскийПо церковному календарю 22 мая поминают преподобного Шио (Симеон) Мгвимского – одного из основателей монастырской жизни в Грузии.Родился будущий святой в богатой христианской семье в Антиохии Сирской. Получив хорошее образование, к 16 годам изучил основательно Священное Писание и имел дар толковать Слово Божье.Постриг принял к 20 годам от преподобного Иоанна, просветителя антиохийцев, известного впоследствии как Зедазенского. А через 20 лет отправился проповедовать Слово Божье в Иверию (Грузию) в числе других 12 избранных учеников Иоанна.Преподобный, по преданию, выбрал для аскетических подвигов пещеру в горах, расположенную недалеко от Мцхета (древняя столица Грузии). Питался небольшим количеством хлеба, который в клюве приносил ему голубь, и родниковой водой.У преподобного Шио со временем появились первые ученики, и постепенно уединенное место в горах превратилось в обитель, которая существует по сей день.Прославился Шио Мгвимский многими чудесами. Еще при жизни его почитали святым. Он мирно скончался в преклонном возрасте. Мощи святого похоронены в основанном им же монастыре. Преподобный – автор 160 поучений для братии.ЧудотворецПо церковному календарю 22 мая отмечают праздник перенесения мощей Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, в итальянский город Бар (Бари) в 1087 году.Родился будущий Чудотворец в благочестивой семье в 270 году в городе Патары греческой колонии, расположенный в области Ликии (ныне территория Турции). По преданию, на свет Николай появился благодаря молитве отчаявшихся родителей, у которых долгое время не было детей.Посвятив себя полностью вере еще с детства, повзрослев, он стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем был его дядя, епископ Николай Патарский.Чудотворец после смерти родителей, раздав все свое имущество бедным, продолжил церковное служение. Вскоре его избрали епископом в Мире (ныне город Демре в Турции).Нового архиепископа, доброго, кроткого, справедливого и отзывчивого, люди очень полюбили. Ни одна просьба к нему без ответа не оставалась. При всей кротости святого Николая современники запомнили как непримиримого борца с язычеством и защитника христианства.Многими чудесами святитель прославился еще при жизни. Святой дожил до глубокой старости. Он мирно скончался примерно в 351 году.ИмениныПо церковному календарю 22 мая именины отмечают Гавриил, Василий, Дмитрий, Николай, Иосиф и Христофор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

