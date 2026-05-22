Мосты, которые строит музыка

Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников" Грузии, генеральный директор информагентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе рассказал о...

2026-05-22T16:06+0400

На протяжении десятилетий именно артисты создавали то пространство доверия и теплоты, которое не могли разрушить ни политические кризисы, ни государственные конфликты. Имена Буба Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Тамар Гвердцители давно стали частью общей культурной памяти. Сегодня эту традицию продолжают новые поколения грузинских исполнителей – Григорий Лепс, Сосо Павлиашвили, Кети Топурия, Ираклий Пирцхалава, и т. д. Но сегодня я хочу рассказать о прекрасном вокальном ансамбле "Браво Метехи", которые навсегда покорили сердца слушателей не только на родине, но и далеко за ее пределами. Поклонники творчества ансамбля часто задают вопросы об истории его создания. В основе создания "Браво Метехи" лежит огромная любовь к музыке. Знакомство участников группы состоялось в Музыкальной школе имени Мелитона Баланчивадзе в Кутаиси. Именно в стенах этого училища будущие артисты прошли внештатную школу хорового искусства под руководством Ирины Ломинадзе. После окончания школы с отличием они переехали в Тбилиси на заработки. ​В 2004 году по инициативе Нодара Хеладзе в Тбилиси появился музыкальный коллектив из семи человек, которому суждено было стать чем-то гораздо большим, чем просто успешный ансамбль. Группа получила название "Браво Метехи". За пределами Грузии не все знают, какая мощная символика скрыта в этих словах. ​Метехи – это сердце и визитная карточка грузинской столицы Тбилиси. Древний храм Рождества Пресвятой Богородицы, застывший на скале над Курой, перед которым возвышается памятник основателю города – царю Вахтангу Горгасали. Это место с глубокой историей, святыня для каждого православного христианина. Именно здесь похоронена первая грузинская мученица Шушаник, выбравшая смерть, но не предавшая веру. Называя группу в честь Метехи, создатели будто соединили воедино культуру, веру и верность корням. Во время концертов между музыкальными номерами они часто говорят о грузино-российских отношениях, о том, что мы всегда были и будем братьями, что мы должны заботиться друг о друге и решать все проблемы вместе. ​Признаюсь честно: на одном из концертов, когда ребята со сцены заговорили о моей работе и о грузино-российских отношениях, а зал взорвался аплодисментами, я почувствовал, будто мне прибавили добрых десять лет жизни. Это были незабываемые минуты тепла и признания. Но ценность "Браво Метехи" не в том, что они умеют растрогать конкретного человека. Их главная миссия – приносить искреннюю радость всем, кто пытается сделать хотя бы шаг навстречу миру. ​Благодаря их творчеству тысячи россиян заново влюбились в Грузию и ее народ. Когда многотысячный зал скандирует: "Грузия!" Это не просто овации – это признание в любви. ​Один из самых ярких примеров случился недавно на концерте во Владикавказе. Там осетины, приехавшие из Цхинвали и Владикавказа, поднялись к нашим "золотым мальчикам", взялись за руки и хором пели грузинские песни. На концертах в Москве я лично встречал абхазов, которые с замиранием сердца слушали ребят. ​Культура – это самый мощный инструмент народной дипломатии. Там, где политики возводят стены, музыка строит мосты. ​В Грузии всегда было много потрясающих голосов, но красивое пение само по себе еще не делает артиста патриотом. История знает немало исполнителей, которые дарили слушателям шедевры, но совершали человеческие или гражданские ошибки и безвозвратно теряли любовь своего народа. ​"Браво Метехи" – другие. Они не отделяют себя от людей и от своей веры. Одним из главных центров притяжения для грузинской диаспоры в Москве остается грузинский храм Георгия Победоносца в Москве. И меня восхищает, как эти ребята, несмотря на плотный гастрольный график, каждую неделю находят время, чтобы прийти на службу и вместе с прихожанами петь духовные песнопения. ​Они показывают пример того, как можно быть успешными, современными, востребованными артистами и при этом оставаться преданными сынами своей церкви. Особенно трогательно это проявилось в день прощания с Патриархом, когда они пели вместе с певчими. ​Именно такая культура, именно такое искусство сегодня жизненно необходимы нашей стране. Искусство, которое не разделяет, а исцеляет раны и возвращает надежду.

Николоз Мжаванадзе

