Папуашвили: внешние силы должны смириться с политикой Грузии

Грузия не будет поддерживать шаги, которые, по его утверждению, ведут к эскалации с Россией или противоречат экономическому благополучию населения 22.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-22T15:57+0400

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Внешние силы должны смириться с существованием в Грузии власти, которая действует исключительно исходя из национальных интересов страны, не предпринимая шагов, которые могут привести к эскалации, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти страны объясняют ухудшение отношений с ЕС разногласиями по поводу конфликта на Украине, а также стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. По его словам, Грузия готова к диалогу только по тем вопросам, которые способствуют развитию государства, однако не будет поддерживать шаги, которые, по его утверждению, ведут к эскалации с Россией или противоречат экономическому благополучию населения. "Мы неоднократно говорили, что наша главная национальная задача – развитие страны. Поэтому мы готовы идти на любые шаги, которые этому способствуют. Но на любые шаги, которые этому противоречат, такие как подталкивание к эскалации с Россией, к чему, по нашему мнению, ЕС пытается подталкивать Грузию в последние годы, мы, конечно, не пойдем", – отметил он. По его словам, внешнее давление на Тбилиси усилилось в последние годы, однако это лишь подтверждает необходимость самостоятельного курса. Он также подверг критике ряд европейских столиц, обвинив их в двойных стандартах и политическом лицемерии. "Это показывает лицемерие, которое мы видим со стороны некоторых европейских столиц, которые нападают на Грузию", – отметил он. По словам Папуашвили, приоритетом для страны является развитие и защита экономического благосостояния населения, а любые решения будут приниматься исходя из национальных интересов. Папуашвили считает, что Европа переживает цивилизационные вызовы и отдаляется от своих прежних идеалов. По его словам, европейский континент на разных этапах истории имел разные "образы", включая период, который он охарактеризовал как фашистский, однако затем Европа изменилась и стала приемлемой моделью развития. "Сейчас мы видим, что они движутся к цивилизационной пропасти, отдаляются от европейских идеалов", – заявил Папуашвили. Он отметил, что в случае ЕС, "лишенного европейских ценностей", участие Грузии в таком объединении невозможно. Он также отметил, что терминология, которую используют некоторые государства и Брюссель, заявляя о поддержке "грузинского народа", является, по его словам, "самым большим унижением" для Грузии, сравнимым с советским периодом или XIX веком. "И когда они приезжают сюда, мы готовим им хинкали и хачапури, им нравится наш танец, их сажают за стол, а мы должны жить по их указаниям в своей стране", – сказал он. Папуашвили также заявил, что подобный подход отражает, как он выразился, "колониалистское мышление" по отношению к Грузии. "Это колониалистское мышление – считать нас второстепенной нацией, куда нужно приехать, колонизировать, учить, как строить государство, потому что сами они якобы не знают и являются аборигенами", – заявил Папуашвили. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

