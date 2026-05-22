Партии, забывшие о прошлом – спикер парламента Грузии резко раскритиковал оппозицию
Оппозиционеры заняты сами собой и потеряли всю свою поддержку, заявил спикер 22.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-22T19:12+0400
18:59 22.05.2026 (обновлено: 19:12 22.05.2026)
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Оппозиция – это партии, выполняющие заказы иностранных сил, и занятые самими собой, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Альянс оппозиции", который объединяет девять партий, планирует 26 мая в День независимости Грузии провести масштабную акцию протеста в Тбилиси. Акция пройдет на фоне разногласий внутри альянса.
"Оппозиция – это те люди, которые 9 мая отмечают не победу над фашизмом, 9 мая поздравляют не грузинских ветеранов, которые сделали возможным сегодняшний Евросоюз, 9 мая вспоминают не тех 300 000 грузин, которые отдали жизнь за то, чтобы освободить мир и Европу от фашизма, а 9 мая отмечают коктейлями с послами Евросоюза и другими иностранцами, которые являются их заказчиками беспорядков, ненависти и пропаганды в Грузии", – заявил Папуашвили.
По его словам, оппозиционеры заняты сами собой и потеряли всю свою поддержку.
"Мы видим, что это абсолютно потерявшая всякие основания и поддержку группа, которая просто на что-то обозлена и навязывает свои эмоциональные проблемы другим. У их негативных эмоций нет выхода, и один из способов, где они видят выход, – это выйти на Руставели и избавиться от своих эмоций. Пусть избавляются, да, пожалуйста, это свободная страна", – сказал Папуашвили.
При этом спикер парламента Грузии подчеркнул, что задержания участников протеста будут произведены только в том случае, если акция выйдет за рамки мирного протеста.
"Все, кто хотел мятежа, теперь находятся в учреждениях по исполнению наказаний", – добавил он.
Между тем сами организаторы акции протеста отмечают, что протест будет мирным и не будет сопровождаться насилием или штурмом. Акция пройдет у здания парламента, и на другие локации оппозиционеры людей не поведут.
Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже прогнозировал провал всех инициатив оппозиции, поскольку, по его мнению, ее представители не способны сохранить единство даже внутри собственных рядов. Он отметил, что оппозиция не имеет реального контакта с населением и не может эффективно взаимодействовать ни с обществом, ни даже между собой. По словам Кобахидзе, в таких условиях ни одна политическая инициатива оппозиции не может быть успешной.
Девять оппозиционных партий в марте заявили о формировании альянса и о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости.
В состав "Альянса оппозиции" вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".
По словам учредителей, цель альянса - прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.
В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии.
Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.