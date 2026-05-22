Посла Германии обвинили в попытке принизить роль Грузии в Среднем коридоре

Цилосани подчеркнула, что позиция дипломата прямо противоречит стратегическим интересам самого Евросоюза 22.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-22T12:52+0400

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Заявления посла Германии в Грузии Петера Фишера носят антигрузинский и антидемократический характер и свидетельствуют о его стремлении принизить роль Грузии, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани.Посол Германии в Грузии Петер Фишер в интервью изданию "Батумелеби" заявил, что значение Среднего коридора не следует преувеличивать, и что Германия не станет закрывать глаза на нарушения прав человека в Грузии из-за этого транзитного маршрута.По словам политика, подобные высказывания со стороны немецкого дипломата ее не удивляют."Когда этот дипломат отрицает все это и, напротив, пытается принизить роль Грузии в данном направлении, мы, конечно, вновь видим, насколько велик его интерес в том, чтобы значение Грузии было обесценено. Такие заявления с его стороны нас не удивляют", – отметила она.Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, был создан в феврале 2014 года при участии ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.Маршрут в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения Грузии в этот маршрут как части транзитного пути выступила Турция.Немецкий дипломат и "Грузинская мечта"В последнее время отношения между Грузией и Германией складываются непросто. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, подстрекательстве, а также в поддержке экстремизма и радикальных сил. На этом фоне правительство Германии и представительство ЕС в Грузии неизменно выражали поддержку своему дипломату.В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания.Грузия и Германия Еще до парламентских выборов, в середине октября 2024 года, парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечалось, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" дальнейший прогресс в процессе интеграции Грузии в ЕС невозможен. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая это необходимым условием для дальнейшего продвижения Тбилиси по пути евроинтеграции. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет запускать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети X написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 миллионов евро в ответ на отход страны от пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, которых Берлин считает ответственными "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". В германском внешнеполитическом ведомстве отметили, что право на мирный протест является одним из универсальных прав человека и "наша обязанность – защищать его". В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд для должностных лиц Грузии, которых в Берлине считают "ответственными за репрессии" против участников акций протеста.

