Профессор: освещение протестов в ЕС важно для гражданского образования в Грузии

Ученый предостерег руководство Грузии от зеркального вмешательства во внутренние дела ЕС

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Грузинские СМИ должны показывать кадры разгона акций протеста в странах Евросоюза, поскольку это является частью гражданского образования, написал работающий в Германии грузинский физик, профессор Леван Чоторлишвили на своей странице в социальной сети. По его словам, граждане Грузии должны понимать, что в европейских странах перекрытие центральных проспектов, препятствование проезду скорой помощи, агитация в общественном транспорте, нападения на полицию и поджоги административных зданий считаются нарушением закона и влекут за собой наказание. "В Евросоюзе все это считается нарушением закона. За нападение на полицию и поджог правительственного здания предусмотрено тюремное наказание. Безоговорочно", – написал Чоторлишвили. Профессор также заявил, что официальные лица Грузии не должны делать заявления по поводу разгона акций в странах Евросоюза, несмотря на критику со стороны европейских чиновников в адрес Тбилиси. "То, что еврочиновники вмешиваются во внутренние дела Грузии, не означает, что грузинские политики должны вмешиваться во внутренние дела стран ЕС. От этого еврочиновники не перестанут вмешиваться во внутренние дела Грузии", – отметил он. По его словам, вмешательство грузинских политиков во внутренние дела стран ЕС не изменит подхода европейских структур к Грузии, а возможности сторон несопоставимы с точки зрения политических, экономических и медийных ресурсов. Чоторлишвили также отметил, что критика Евросоюза со стороны высокопоставленных представителей США связана с иной политической "весовой категорией" Вашингтона. "Язык без костей всегда будут говорить так, как им выгодно", – добавил профессор. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ране направил открытое письмо главам европейских структур: президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Евросовета Антонио Коште и президенту Европарламента Роберте Метсоле. В письме премьер попросил их оценить разгон мирной акции в Копенгагене с использованием собак и дубинок. Он напомнил лидерам ЕС, как жестко они критиковали власти Грузии за разгон насильственной акции в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

