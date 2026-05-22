https://sputnik-georgia.ru/20260522/protaranivshemu-vorota-patriarkhii-v-tbilisi-grozit-do-semi-let-tyurmy-298788129.html

Протаранившему ворота Патриархии в Тбилиси грозит до семи лет тюрьмы

Протаранившему ворота Патриархии в Тбилиси грозит до семи лет тюрьмы

Sputnik Грузия

В рамках продолжающегося следствия по уголовному делу в отношении обвиняемого назначена психиатрическая экспертиза 22.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-22T19:22+0400

2026-05-22T19:22+0400

2026-05-22T19:22+0400

грузия

происшествия

новости

генеральная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/71/234097194_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7747acc8f4af1f62e8b5971ff9edded.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение водителю автомобиля, въехавшему во двор резиденции Патриархии в Тбилиси, протаранив ворота, - ему грозит до семи лет тюремного заключения, говорится в сообщении ведомства. По информации прокуратуры, следствием, проведенным МВД Грузии, установлено, что 20 мая 2026 года обвиняемый, руководствуясь мотивом религиозной нетерпимости, на автомобиле въехал на территорию резиденции Патриархии, где повредил шлагбаум, ворота и припаркованный во дворе автомобиль. Правоохранители задержали обвиняемого в тот же день. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК Грузии: повреждение чужого имущества, и хулиганство, совершенное с использованием предмета в качестве оружия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В рамках продолжающегося следствия по уголовному делу в отношении обвиняемого назначена психиатрическая экспертиза. Прокуратура в установленные законом сроки обратится в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, генеральная прокуратура грузии