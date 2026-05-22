https://sputnik-georgia.ru/20260522/protaranivshemu-vorota-patriarkhii-v-tbilisi-grozit-do-semi-let-tyurmy-298788129.html
Протаранившему ворота Патриархии в Тбилиси грозит до семи лет тюрьмы
Протаранившему ворота Патриархии в Тбилиси грозит до семи лет тюрьмы
Sputnik Грузия
В рамках продолжающегося следствия по уголовному делу в отношении обвиняемого назначена психиатрическая экспертиза 22.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-22T19:22+0400
2026-05-22T19:22+0400
2026-05-22T19:22+0400
грузия
происшествия
новости
генеральная прокуратура грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/71/234097194_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7747acc8f4af1f62e8b5971ff9edded.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение водителю автомобиля, въехавшему во двор резиденции Патриархии в Тбилиси, протаранив ворота, - ему грозит до семи лет тюремного заключения, говорится в сообщении ведомства. По информации прокуратуры, следствием, проведенным МВД Грузии, установлено, что 20 мая 2026 года обвиняемый, руководствуясь мотивом религиозной нетерпимости, на автомобиле въехал на территорию резиденции Патриархии, где повредил шлагбаум, ворота и припаркованный во дворе автомобиль. Правоохранители задержали обвиняемого в тот же день. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК Грузии: повреждение чужого имущества, и хулиганство, совершенное с использованием предмета в качестве оружия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В рамках продолжающегося следствия по уголовному делу в отношении обвиняемого назначена психиатрическая экспертиза. Прокуратура в установленные законом сроки обратится в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/71/234097194_114:0:1447:1000_1920x0_80_0_0_48cd7d7ffe596d377fa38d90a91ceff8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, генеральная прокуратура грузии
Протаранившему ворота Патриархии в Тбилиси грозит до семи лет тюрьмы
В рамках продолжающегося следствия по уголовному делу в отношении обвиняемого назначена психиатрическая экспертиза
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение водителю автомобиля, въехавшему во двор резиденции Патриархии в Тбилиси, протаранив ворота, - ему грозит до семи лет тюремного заключения, говорится в сообщении ведомства.
По информации прокуратуры, следствием, проведенным МВД Грузии, установлено, что 20 мая 2026 года обвиняемый, руководствуясь мотивом религиозной нетерпимости, на автомобиле въехал на территорию резиденции Патриархии, где повредил шлагбаум, ворота и припаркованный во дворе автомобиль.
"После повреждения автомобиля он угрожал находившимся во дворе лицам, с угрозами применения насилия выражал явное неуважение к общественности и нарушал общественный порядок. В результате действий обвиняемого потерпевшим был причинен материальный ущерб в размере 9350 лари", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали обвиняемого в тот же день. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК Грузии: повреждение чужого имущества, и хулиганство, совершенное с использованием предмета в качестве оружия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
В рамках продолжающегося следствия по уголовному делу в отношении обвиняемого назначена психиатрическая экспертиза.
Прокуратура в установленные законом сроки обратится в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу в качестве меры пресечения.