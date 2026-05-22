Путин: ситуация на фронте для ВСУ катастрофическая

Верхушка киевского режима разворовывает западную помощь вплоть до военного имущества, необходимого украинским солдатам, а затем ударами по гражданским объектам...

2026-05-22T18:25+0400

ТБИЛИСИ, 22 мая – Sputnik. Ситуация на фронте для вооруженных сил Украины, а также дезертирство в рядах ВСУ становятся катастрофическими, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".Он также добавил, что исправить ее не позволяют ни "западная помощь, которую регулярно разворовывают", ни насильственная мобилизация, когда "людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах", чтобы затем бросить на фронт.Также российский лидер заявил, что катастрофический характер приобретает и масштабное дезертирство в украинской армии.По словам Путина, ситуацию для верхушки киевского режима усугубляет всепоглощающая коррупция, которую главари режима покрывают и сами в ней участвуют.Он уточнил, что власти Украины воруют в том числе военное имущество и средства индивидуальной защиты, которые предназначены для солдат ВСУ.Путин также заявил, что такие преступления, как удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа в ЛНР, нужны Киеву, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте и в стране, вызвав ответную реакцию России. Затем киевский режим в очередной раз свалит на РФ "все обострения и все последствия подобных преступлений"."Мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну", – отметил российский лидер.Ранее в пятницу президент России отдал приказ Минобороны РФ представить предложения ответа на украинский удар по колледжу в ЛНР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

