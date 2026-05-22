Рубио: переговоры по Украине с участием США пока не дали результата

Sputnik Грузия

По словам госсекретаря США, Вашингтон рассчитывал сыграть ключевую роль в переговорах между сторонами конфликта, однако добиться ощутимого продвижения пока не... 22.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-22T21:21+0400

ТБИЛИСИ, 22 мая – Sputnik. Участие Соединенных Штатов в переговорах по урегулированию ситуации на Украине пока не принесло ощутимых результатов, признал госсекретарь США Марко Рубио.Общаясь с прессой, он подчеркнул, что Штаты подключились к диалогу, полагая, что именно они способны сыграть ключевую роль в достижении договоренностей между сторонами."Мы были вовлечены. Они (переговоры – Sputnik) не принесли плодов, к сожалению", – сказал Рубио.Он добавил, что США оказались единственным участником, с которым готовы были общаться представители и России, и Украины.Ранее Рубио заверил, что Вашингтон по-прежнему готов играть роль в урегулировании конфликта на Украине.При этом он подчеркивал, что украинский конфликт должен завершиться только дипломатическим путем.Переговоры по УкраинеМосква неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию украинского конфликта с учетом договоренностей, достигнутых во время саммита на Аляске.23 и 24 января в Абу-Даби впервые прошли мирные переговоры с участием делегаций трех сторон – России, США и Украины. 4 и 5 февраля там же состоялась вторая встреча переговорной группы. Третий раунд обсуждений прошел в Женеве 17-18 февраля.Все встречи проходили в закрытом для прессы формате. После третьего раунда переговоров стороны анонсировали еще одну встречу в ближайшее время. Конкретных дат и место возможной встречи переговорной группы по урегулированию украинского конфликта не называлось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

