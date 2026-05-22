Ущерб свыше 154 тысяч лари: в Грузии выявили крупную незаконную добычу песка

Sputnik Грузия

Масштабы выработки содержат прямые признаки уголовного преступления, все собранные материалы и арестованная техника переданы в следственные органы для... 22.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. В Рустави выявлен факт незаконной добычи полезных ископаемых, ущерб от которого превысил 154 тысячи лари, говорится в сообщении на сайте департамента природоохранного надзора министерства сельского хозяйства и окружающей среды Грузии. По данным ведомства, сотрудники регионального управления Квемо-Картли установили, что нарушитель с использованием спецтехники незаконно добыл более 10,2 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси и частично осуществил ее вывоз. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается более чем в 154 тысячи лари (более 57 тысяч долларов). "Факт содержит признаки уголовного преступления, и материалы были переданы в соответствующие органы для дальнейшего реагирования", – говорится в сообщении ведомства. В департаменте природоохранного надзора подчеркнули, что предотвращение и пресечение незаконного использования природных ресурсов является одним из приоритетов ведомства. Для этого инспекторы осуществляют круглосуточное патрулирование по всей стране и оперативно реагируют на обращения граждан, поступающие на горячую линию – 153.

