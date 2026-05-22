https://sputnik-georgia.ru/20260522/v-gruzii-nachal-rabotu-sovet-po-monitoringu-rusofobii--video-298770189.html
В Грузии начал работу Совет по мониторингу русофобии – видео
В Грузии начал работу Совет по мониторингу русофобии – видео
Sputnik Грузия
В Грузии создан Совет по мониторингу русофобии. Его участники заявляют, что главная задача новой общественной инициативы – выявление и анализ случаев... 22.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-22T11:03+0400
2026-05-22T11:03+0400
2026-05-22T12:02+0400
мультимедиа
видео
грузия
общество
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/16/298769821_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f4a1f9e8356cf466022dc2fca65983.jpg
По словам организаторов, Совет будет собирать информацию о фактах, которые считает проявлениями русофобии: от распространения недостоверных сведений о России и искажения исторических событий до дискриминации по языковому или этническому признаку. Мониторинг коснётся исключительно публичных заявлений, публикаций и действий физических и юридических лиц.При Совете также создаётся группа юристов, которая будет давать правовую оценку выявленным случаям и при необходимости готовить соответствующие обращения. Итоги мониторинга планируется публиковать раз в три месяца.Авторы инициативы отмечают, что особое внимание уделят событиям и заявлениям, сделанным после февраля 2022 года. Они считают, что за последние годы количество антироссийских высказываний и акций в Грузии заметно возросло.Организаторы призвали власти страны содействовать борьбе с любыми формами ксенофобии и дискриминации, подчеркнув, что сохранение уважения к национальному и языковому многообразию остаётся важным условием общественной стабильности.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/16/298769821_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a5235bf3030a0eb86b3c81f3b9ab765a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, грузия, общество, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, грузия, общество, грузино-российские отношения, видео
В Грузии начал работу Совет по мониторингу русофобии – видео
11:03 22.05.2026 (обновлено: 12:02 22.05.2026)
В Грузии создан Совет по мониторингу русофобии. Его участники заявляют, что главная задача новой общественной инициативы – выявление и анализ случаев дискриминации, языка ненависти и антироссийской риторики в публичном пространстве
По словам организаторов, Совет будет собирать информацию о фактах, которые считает проявлениями русофобии: от распространения недостоверных сведений о России и искажения исторических событий до дискриминации по языковому или этническому признаку. Мониторинг коснётся исключительно публичных заявлений, публикаций и действий физических и юридических лиц.
При Совете также создаётся группа юристов, которая будет давать правовую оценку выявленным случаям и при необходимости готовить соответствующие обращения. Итоги мониторинга планируется публиковать раз в три месяца.
Авторы инициативы отмечают, что особое внимание уделят событиям и заявлениям, сделанным после февраля 2022 года. Они считают, что за последние годы количество антироссийских высказываний и акций в Грузии заметно возросло.
Организаторы призвали власти страны содействовать борьбе с любыми формами ксенофобии и дискриминации, подчеркнув, что сохранение уважения к национальному и языковому многообразию остаётся важным условием общественной стабильности.