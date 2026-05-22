В Грузии начал работу Совет по мониторингу русофобии – видео

В Грузии создан Совет по мониторингу русофобии. Его участники заявляют, что главная задача новой общественной инициативы – выявление и анализ случаев...

2026-05-22T11:03+0400

По словам организаторов, Совет будет собирать информацию о фактах, которые считает проявлениями русофобии: от распространения недостоверных сведений о России и искажения исторических событий до дискриминации по языковому или этническому признаку. Мониторинг коснётся исключительно публичных заявлений, публикаций и действий физических и юридических лиц.При Совете также создаётся группа юристов, которая будет давать правовую оценку выявленным случаям и при необходимости готовить соответствующие обращения. Итоги мониторинга планируется публиковать раз в три месяца.Авторы инициативы отмечают, что особое внимание уделят событиям и заявлениям, сделанным после февраля 2022 года. Они считают, что за последние годы количество антироссийских высказываний и акций в Грузии заметно возросло.Организаторы призвали власти страны содействовать борьбе с любыми формами ксенофобии и дискриминации, подчеркнув, что сохранение уважения к национальному и языковому многообразию остаётся важным условием общественной стабильности.

