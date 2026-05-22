В Грузии упростили сдачу экзаменов на управление автомобилем

При сохранении трехэтапной системы тестирования ведомство увеличило допустимый лимит ошибок на теоретическом экзамене 22.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. В Грузии для желающих получить права на управление легковым автомобилем упростили условия экзамена. Соответствующий приказ уже подписал глава МВД Грузии.Согласно новым правилам, количество экзаменов на получение водительских прав останется прежним: теоретический, практический на площадке и практический в городских условиях.Однако если раньше сдающий теоретический экзамен мог допустить три ошибки, то теперь их число увеличено до пяти. Для успешной сдачи теста из 30 вопросов необходимо правильно ответить как минимум на 25.Кроме того, с 12 до 15 увеличено допустимое число незначительных ошибок при сдаче экзамена на получение категорий B и B1 в городских условиях.При этом ошибкой теперь будет считаться и невыполнение указаний инструктора во время экзамена, в том числе при повторении элемента движения или по требованию остановить транспортное средство.Права на вождение в Грузии выдаются с 16 лет, однако в этом возрасте разрешается управление только мопедом, квадроциклом и трициклом. С 17 лет уже можно получить права на управление мотоциклом с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров, легковым автомобилем без права перевозки пассажиров и работы в такси, а также трактором.Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый – теоретический, второй – выполнение маневров на площадке, третий – выполнение маневров в реальных условиях на улице. Получить права можно только после успешного прохождения всех трех этапов.Иностранные граждане с конца мая 2025 года могут получить права только при наличии вида на жительство или справки о пребывании в стране более 185 дней. Исключение составляют лишь сотрудники дипломатических ведомств, которые должны предъявить копию аккредитационной карты.

