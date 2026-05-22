В развитие транспортной инфраструктуры Грузии будет вложено 7,5 млрд лари - министр

Грузия продолжает планомерное развитие вместе со странами-партнерами – наращивает инфраструктуру и пропускную способность, заявила министр 22.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Инвестиции в транспортную инфраструктуру Грузии составят более 7,5 миллиардов лари до 2032 года, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в эфире телеканала Имеди. Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики с учетом действующих соглашений о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для дополнительного усиления этого направления в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также трассы Север-Юг, ведущей в направлении России. По ее словам, все это в конечном итоге послужит главной цели – позволит Грузии принимать и обрабатывать еще больше грузов. "Вместе с нашими странами-партнерами мы обеспечиваем, чтобы Средний коридор с каждым годом становился все более привлекательным маршрутом", - отметила она. Как отметила Квривишвили, Грузия продолжает планомерное развитие вместе со странами-партнерами – наращивает инфраструктуру и пропускную способность. Благодаря этому, за четыре месяца текущего года грузопоток во всех портах Грузии увеличился на 21%, грузопоток грузинских железных дорог – примерно на 6%, включая контейнерные перевозки, объем которых вырос на 8%. Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, был создан в феврале 2014 года при участии ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения Грузии в этот маршрут как части транзитного пути выступила Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

