В развитие транспортной инфраструктуры Грузии будет вложено 7,5 млрд лари - министр
Грузия продолжает планомерное развитие вместе со странами-партнерами – наращивает инфраструктуру и пропускную способность, заявила министр 22.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-22T19:50+0400
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Инвестиции в транспортную инфраструктуру Грузии составят более 7,5 миллиардов лари до 2032 года, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в эфире телеканала Имеди.
Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики с учетом действующих соглашений о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для дополнительного усиления этого направления в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также трассы Север-Юг, ведущей в направлении России.
"В ближайшие несколько лет, примерно до 2032 года, в транспортную инфраструктуру будет инвестировано более 7,5 миллиардов лари. Это включает в себя, конечно же, строительство автомагистралей, модернизацию железной дороги, строительство нового международного аэропорта в Тбилиси, строительство порта Анаклия", - заявила Квривишвили.
По ее словам, все это в конечном итоге послужит главной цели – позволит Грузии принимать и обрабатывать еще больше грузов.
"Вместе с нашими странами-партнерами мы обеспечиваем, чтобы Средний коридор с каждым годом становился все более привлекательным маршрутом", - отметила она.
Как отметила Квривишвили, Грузия продолжает планомерное развитие вместе со странами-партнерами – наращивает инфраструктуру и пропускную способность.
Благодаря этому, за четыре месяца текущего года грузопоток во всех портах Грузии увеличился на 21%, грузопоток грузинских железных дорог – примерно на 6%, включая контейнерные перевозки, объем которых вырос на 8%.
"Эта статистика еще раз демонстрирует сегодня реальную важность нашей страны в Среднем коридоре и не только: Насколько важна Грузия с точки зрения грузоперевозок и транспортировки, как страна, связывающая Европу и Азию, и что делает наша страна не только для поддержания этой важной позиции, но и для ее ежегодного повышения", - сказала министр.
Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, был создан в феврале 2014 года при участии ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Маршрут в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения Грузии в этот маршрут как части транзитного пути выступила Турция.