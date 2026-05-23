Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны три человека

Всем задержанным грозит до двадцати лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Четыре человека, в том числе двое иностранных граждан, были задержаны в Грузии за последние сутки по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, говорится в сообщении МВД. Иностранцы, гражданство которых не называется, были задержаны в регионе Шида-Картли по обвинению в хранении, приобретении и способствовании сбыту наркотиков. По данным полиции, в их домах нашли марихуану и материалы для ее расфасовки. А вот граждан Грузии арестовали в Аджарии по тому же обвинению. В их квартирах, а также в различных локациях полиция обнаружила также марихуану и средства для расфасовки и продажи наркотиков. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Марихуану в Грузии можно только употреблять, что не является нарушением закона, если это не происходит в публичном месте или в присутствии несовершеннолетних. Продажа, покупка и даже выращивание в особо крупных размерах являются уголовным преступлением. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

