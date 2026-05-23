https://sputnik-georgia.ru/20260523/gruzinskomu-radio--101-god-298793218.html

Грузинскому радио – 101 год

Грузинскому радио – 101 год

Sputnik Грузия

Грузинскому радио был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия 23.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-23T14:05+0400

2026-05-23T14:05+0400

2026-05-23T14:05+0400

радио

новости

грузия

культура

общество

европа

акакий церетели

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo/logo-social.png

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Грузинскому радио исполняется 101 год – первое радиовещание в Грузии началось 23 мая 1925 года. "Радио Грузии" – первое в Закавказье и одно из старейших в Европе. Вещание велось с кустарно установленной станции на 120-метровой радиомачте, охватывавшей радиус до 300 км. Пробная трансляция, рассчитанная на широкую аудиторию, состоялась 23 мая. Поэтому именно этот день считается днем рождения грузинского радио.В прошлом году, когда отмечалось столетие, Грузинскому радио был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия. Новая концепция оформления Первого канала Грузии строится вокруг этой даты: "Вещание с 1925 года".Примечательно, что архивные материалы "Золотого фонда" включают миллионы записей, в том числе старинных народных песен и радиотеатра с большими традициями. Сегодня Грузинское радио вещает на двух частотах – FM 102.3 и FM 100.9 (музыкальные программы) – и доступно по всей стране.Интересные факты"Радио Грузии" было создано при финансировании населения страны и с самого начала представляло собой компонент Общественного вещателя Грузии.Сто один год назад рождение грузинского радиовещания было отмечено песней "Урмули", прозвучавшей в исполнении первой грузинской женщины-дирижера Маро Тархнишвили и ее хора.В 1935 году в эфире впервые прозвучал голос Акакия Церетели, что стало эпохальным моментом в истории грузинского радио. Радио в значительной степени играло роль института, распространяющего образование и культуру, поскольку в эфире "Радио Грузии" всегда звучала литературная грузинская речь. Информирование, просвещение и популяризация культуры в целом и грузинской культуры в частности стали основной функцией радио.На радиостанции по сей день продолжается запись музыкальных и театральных постановок, "Золотой фонд" пополняется новыми шедеврами, готовятся научные и культурно-просветительские программы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

радио, новости, грузия, культура, общество, европа, акакий церетели