Какой сегодня церковный праздник: 23 мая 2026

По православному церковному календарю 23 мая отмечают день памяти апостола Симона Зилота и мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма и 14 других

По церковному календарю 23 мая поминают мученика Исихия, преподобную Исидору и блаженную Таисию. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Симон ЗилотПо церковному календарю 23 мая поминают апостола Симона Зилота, одного из 12 учеников Спасителя, по плоти брата Иисуса Христа.Симон – сын святого Обручника Иосифа, происходил из Каны Галилейской. Спаситель первое чудо (превращение воды в вино) сотворил в доме Симона по просьбе Божьей Матери, когда вина для гостей во время пира не хватило.Пораженный чудом, он, уверовав в Иисуса всем сердцем, последовал за Ним. Симон, названный Зилот (что значит защитник), приняв вместе с другими апостолами дар Святого Духа в день Пятидесятницы, проповедовал учение Христово в Иудее, Ливии, Египте, Киринее и Британии.Мученическую смерть святой принял в Абхазии. Его распяли на кресте.Алфий, Филадельф, Киприан, Онисим, ЕразмПо церковному календарю 23 мая поминают мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма и 14 других с ними пострадавших, живших в III веке.Происходили все мученики из Италии. Алфий, Киприан и Филадельф были сыновьями Вителия – правителя Италии. Их просветил верой и крестил святой Онисим.Когда император Ликиний приказал выявить и пытать христиан, братьев вместе с Онисимом, Еразмом и 14 другими христианами отправили в Рим. Святого Онисима убили в Риме, раздавив грудь тяжелым камнем, а Еразму и 14-ти другим отрубили головы.Братьев казнили на Сицилии: Алфию отрезали язык, и он истек кровью, Киприана сожгли на сковороде, а Филадельфа сожгли на железной решетке. Произошло это в 251 году.Исихий АнтиохийскийПо церковному календарю 23 мая поминают мученика Исихия Антиохийского, пострадавшего за веру при императоре Максимиане (305-311).Исихий жил в городе Антиохии и занимал высокую должность при императорском дворе. В это время император издал приказ, лишавший всех христиан воинского звания. Те, кто оставался верен христианской вере, по приказу Максимиана снимали с себя знаки воинского отличия и переходили на положение слуг.Исихий был в их числе. Максимиан приказал ему снять одежды сановника и, надев грубую одежду, присоединиться к женской прислуге. Когда через несколько дней Исихий вновь отказался отречься от веры, его утопили в реке, привязав на шею жернов. Год смерти святого точно неизвестен.ИсидораПо церковному календарю 23 мая поминают преподобную Исидору, Христа ради юродивую, жившую в IV веке.Исидора была монахиней в Тавенской обители (Египет). Она выполняла все самые грязные работы в монастыре, но при этом вела себя странно – голову покрывала простой тряпкой и питалась водой, в которой мыла посуду и котлы.Поэтому многие монахини в обители, считая ее безумной, относились к ней с презрением. Но Исидора была молчалива и послушна, никогда не гневалась и никого не оскорбляла.Однажды монаху-пустыннику Питириму явился ангел Божий. Он повелел пойти в Тавенскую обитель и найти там странную монахиню с тряпкой на голове. Монах так и сделал. Исидора упала первой к ногам монаха за благословением, а старец склонился перед ней до земли.Многие монахини раскаялись, что обижали Исидору, но блаженной от такой славы стало тяжело, и она тайно покинула монастырь. Дальнейшая судьба юродивой осталась неизвестной. Полагают, что она скончалась примерно в 365 году.ТаисияПо церковному календарю 23 мая поминают блаженную Таисию, жившую в V веке в Египте.Девушка родилась в благочестивой и богатой семье. После смерти родителей она раздала состояние бедным, а в доме принимала странствующих монахов. Но вскоре Таисия поддалась соблазнам мирской жизни.Монахи, узнав об этом, отправили к Таисии подвижника Иоанна Колова, чтобы убедить ее раскаяться и вернуться к праведной жизни. Дева, выслушав старца и раскаявшись, решительно покинула свой дом, а вместе с ним и свою прежнюю жизнь.Девушка вместе со старцем отправилась в пустыню. Всю ночь она молилась и оплакивала свои грехи. Проснувшись под утро от яркого света, идущего с неба к месту, где была Таисия, Иоанн увидел ангелов, возносивших душу святой, которая скончалась ночью.ИмениныПо церковному календарю 23 мая именины отмечают Таисия, Анисим, Лаврентий, Василий и Симон.Материал подготовлен на основе открытых источников.

