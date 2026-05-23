Квривишвили: Грузия участвует в стратегических региональных инициативах

Черноморский подводный кабель является важным проектом для улучшения региональной энергетической взаимосвязи, заявила министр 23.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-23T11:52+0400

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Параллельно с внутренними реформами Грузия также активно участвует в стратегических региональных инфраструктурных инициативах, направленных на укрепление взаимосвязей между Южным Кавказом и Европой, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на сессии министров по энергетике в Стамбуле в рамках Второго саммита по природным ресурсам — INRES 2026. Второй Стамбульский саммит по природным ресурсам (INRES 2026) проходит 22 мая 2026 года в Стамбуле. Выступая на мероприятии, глава Минэкономики Грузии подчеркнула очень тесное стратегическое партнерство между Грузией и Турцией в энергетическом секторе. По словам главы Минэкономики Грузии, сотрудничество в сфере торговли электроэнергией, инфраструктуры передачи и региональной взаимосвязи подтверждает особую важность прочного регионального партнерства, основанного на взаимном доверии и общих интересах. "Проект подводного кабеля через Черное море переходит в следующую фазу реализации, которая включает в себя запланированные геофизические и геотехнические исследования морского дна. Мы рады, что проект был официально включен в список проектов взаимного интереса (PMI) ЕС, что отражает решительную поддержку Европой продвижения и реализации этого проекта", – сказала министр. По ее словам, устойчивое развитие, энергетическая безопасность и региональная стабильность могут быть достигнуты только посредством тесного сотрудничества, практического партнерства и долгосрочного видения. Она отметила, что подобные саммиты создают важную возможность для обмена мнениями, укрепления диалога и определения новых направлений сотрудничества. В своем выступлении министр также затронула вопрос связности в регионе и в этом контексте сосредоточилась на проекте глубоководного порта Анаклия, который примет первые суда в 2029 году. Квривишвили отметила, что строительство глубоководного порта Анаклия является стратегическим приоритетом для страны, который поднимет транзитный и логистический потенциал региона на качественно новый уровень. По словам министра, проект порта, вместе с энергетическими коридорами, создаст единую, мощную инфраструктурную основу для эффективного функционирования Среднего коридора, соединяющего Азию и Европу, и еще больше укрепит роль Грузии как регионального центра. Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, был создан в феврале 2014 года при участии ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения Грузии в этот маршрут как части транзитного пути выступила Турция.

