МВД Грузии сообщило о новом трюке мошенников по видом штрафов за автомобиль

Граждан призывают не переходить ни по каким ссылкам, а проверять информацию в официальных источниках 23.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-23T11:28+0400

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Департамент патрульной полиции министерства внутренних дел Грузии сообщил о новом мошенничестве, связанном с автоштрафами – мошенники действуют якобы от имени ведомства. Так, по данным департамента, некоторым гражданам приходят короткие текстовые сообщения на мобильные телефоны о том, что люди якобы оштрафованы за нарушение ПДД, в частности, за превышение скорости. В SMS есть и ссылка, по которой мошенники предлагают оплатить штраф. "В целях информирования граждан мы хотели бы уточнить, что указанные сообщения не были разосланы патрульной полицией, и призываем не ошибаться и не следовать инструкциям, указанным в сообщении", – говорится в заявлении ведомства. Департамент призывает граждан проверять такую информацию по горячей линии и уточнять, действительно ли у них есть штраф в официальных источниках. А вот материалы по делу о мошенничестве переданы соответствующим органам для реагирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

