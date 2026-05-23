На каком этапе строительство студгородка близ Рустави? Последние данные
В новом студенческом городке будут как жилые, так и рекреационные пространства, библиотеки и вся необходимая материально-техническая база 23.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Государство продолжает выкупать земли у собственников для строительства университетского городка близ Рустави, крупнейшего города региона Квемо-Картли, говорится в информации Фонда муниципального развития, предоставленной по запросу депутата. Министр образования Гиви Миканадзе в декабре 2025 года заявил, что студенческий городок будет построен недалеко от города Рустави на 50 000 гектарах. Он также отметил, что аналогичный студенческий городок планируется построить и в Кутаиси, рядом со зданием старого парламента.По данным Муниципального фонда развития, Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули уже оценило недвижимость, находящуюся в зоне проекта, на основании чего и проводятся процессы, связанные с выкупом. Вопрос появления студенческих городков и общежитий остро стал после 2022 года. Студенты из регионов из-за дорогой аренды жилья в Тбилиси, где расположено большинство грузинских вузов, проводили акции протеста с требованием предоставить им жилье. В новом студенческом городке будут как жилые, так и рекреационные пространства, библиотеки и вся необходимая материально-техническая база. Рустави – металлургический центр Грузии с населением более 125 тысяч человек. Расстояние между Тбилиси и Рустави по трассе составляет всего 25 км. Из-за близости к столице ежедневно многие жители города ездят на работу и учебу в Тбилиси.
