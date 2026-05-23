https://sputnik-georgia.ru/20260523/skolko-vlasti-potratyat-na-prazdnovanie-1700-letiya-khristianstva-kak-gosreligii-gruzii-298793481.html

Сколько власти потратят на празднование 1700-летия христианства как госрелигии Грузии?

Сколько власти потратят на празднование 1700-летия христианства как госрелигии Грузии?

Sputnik Грузия

Организация юбилейных мероприятий осуществляется при координации правительства Грузии и патриархии 23.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-23T17:01+0400

2026-05-23T17:01+0400

2026-05-23T17:02+0400

грузия

новости

общество

святая нино

ираклий кобахидзе

вселенский патриархат

грузинская православная церковь

религия

религиозный праздник

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1c/251295784_0:0:3267:1838_1920x0_80_0_0_2e61e938ff209c3ece19a944a0d9a2dd.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение о выделении 5,3 миллиона лари на масштабные культурно-образовательные мероприятия, посвященные 1700-летию объявления христианства государственной религией.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Мероприятия, посвященные 1700-летию объявления христианства государственной религией, стартуют 26 мая – в День независимости Грузии. С 1 июня празднование примет масштабный характер и продолжится вплоть до праздника Светицховлоба (14 октября). Завершатся празднования симпозиумом на тему "Бог, Родина, человек". Организация юбилейных мероприятий осуществляется при координации правительства Грузии и патриархии. Грузия и христианство Грузинская церковь и часть исследователей сходятся во мне­нии, что объявление христианства государственной религией в Картлийском царстве произошло в 326 году. Святую Нино (Каппадокийскую) называют просветительницей Грузии. Своими молитвами и благословениями она исцелила царицу Нану и обратила в христианство царя Мириана. По преданию, когда царь Мириан охотился, внезапно наступила темнота. Царь решил помолиться Богу, о котором говорила святая Нино, и в этот момент небо озарилось светом. После этого царь Мириан поверил в Бога. В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и Грузинскую церковь на правах экзархата подчинил Синоду Русской церкви. После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II. В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат. С 12 мая 2026 года Католикосом-Патриархом всея Грузии является Шио III. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, святая нино, ираклий кобахидзе, вселенский патриархат, грузинская православная церковь, религия , религиозный праздник