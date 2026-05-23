https://sputnik-georgia.ru/20260523/sotrudnik-sgb-obnaruzhen-mertvym-v-svoem-avtomobile-298796145.html
Сотрудник СГБ Грузии обнаружен мертвым в собственном автомобиле
Сотрудник СГБ Грузии обнаружен мертвым в собственном автомобиле
Sputnik Грузия
По предварительной информации, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову 23.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-23T15:01+0400
2026-05-23T15:01+0400
2026-05-23T15:08+0400
происшествия
грузия
новости
шида картли
хашури
сгб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d7b73480a7b19ecb5cb4359c3e651730.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Сотрудник Антикоррупционного департамента Службы государственной безопасности был обнаружен мертвым в своей машине в городе Хашури (регион Шида Картли), информацию подтверждает СГБ Грузии. По предварительной информации, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. СГБ Грузии выражает соболезнования семье и близким сотрудника. По факту его смерти возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Статья "Доведение до самоубийства" – стандартная при обнаружении тела с насильственными признаками смерти без свидетелей насилия. После появления улик дело может быть переквалифицировано. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
шида картли
хашури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a21f8f4d145786ba2f736b6a5018f807.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, шида картли, хашури, сгб
происшествия, грузия, новости, шида картли, хашури, сгб
Сотрудник СГБ Грузии обнаружен мертвым в собственном автомобиле
15:01 23.05.2026 (обновлено: 15:08 23.05.2026)
По предварительной информации, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Сотрудник Антикоррупционного департамента Службы государственной безопасности был обнаружен мертвым в своей машине в городе Хашури (регион Шида Картли), информацию подтверждает СГБ Грузии.
По предварительной информации, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.
СГБ Грузии выражает соболезнования семье и близким сотрудника. По факту его смерти возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
Статья "Доведение до самоубийства" – стандартная при обнаружении тела с насильственными признаками смерти без свидетелей насилия. После появления улик дело может быть переквалифицировано.