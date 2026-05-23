https://sputnik-georgia.ru/20260523/sotrudnik-sgb-obnaruzhen-mertvym-v-svoem-avtomobile-298796145.html

Сотрудник СГБ Грузии обнаружен мертвым в собственном автомобиле

Сотрудник СГБ Грузии обнаружен мертвым в собственном автомобиле

Sputnik Грузия

По предварительной информации, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову 23.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-23T15:01+0400

2026-05-23T15:01+0400

2026-05-23T15:08+0400

происшествия

грузия

новости

шида картли

хашури

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d7b73480a7b19ecb5cb4359c3e651730.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Сотрудник Антикоррупционного департамента Службы государственной безопасности был обнаружен мертвым в своей машине в городе Хашури (регион Шида Картли), информацию подтверждает СГБ Грузии. По предварительной информации, причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. СГБ Грузии выражает соболезнования семье и близким сотрудника. По факту его смерти возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Статья "Доведение до самоубийства" – стандартная при обнаружении тела с насильственными признаками смерти без свидетелей насилия. После появления улик дело может быть переквалифицировано. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

шида картли

хашури

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, шида картли, хашури, сгб