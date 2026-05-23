Захарова назвала заявление об отсутствии удара по колледжу в ЛНР ложью

По этой причине будет организовано посещение места трагедии в ЛНР для всех аккредитованных иностранных корреспондентов в России 23.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-23T13:00+0400

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова назвала откровенной ложью распространенное в Совбезе ООН западниками заявление о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было. "В связи с откровенной ложью, распространенной вчера в Совбезе ООН западниками, в частности потерявшей достоинство постпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было, мы организовывает для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии. Надеюсь, у ВВС и CNN отпуск не случится", – написала Захарова в своем Telegram-канале.Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

