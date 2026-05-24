Обыкновенный неонацизм: НАТО и Киев слились в русофобии

Sputnik Грузия

Россия сражается за само существование страны и за сохранение государства, тогда как Запад воюет с русскими, исходя из религиозных соображений 24.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-24T15:34+0400

В украинской политической традиции уже давно стала нормой публичная похвальба перед убийством русских, пишет колумнист РИА Новости.Россия сражается за само существование страны и за сохранение государства, тогда как Запад воюет с русскими, исходя из религиозных соображений — и так тоже можно трактовать заявления адмирала Пьера Вандье. Высший натовский офицер занимает пост главнокомандующего силами блока по трансформации. То есть именно адмирал Вандье готовит армейский контингент стран — членов Североатлантического альянса к войне с нами.Адмирал Вандье добавил, что конфликт в Донбассе — это "гражданская война между славянами". Для европейцев тезисы прозвучали откровением. Мы же с ними живем, их понимаем и отдаем себе в них отчет последние 14 лет.Почти одновременно со словами Пьера Вандье прозвучали слова Кирилла Буданова*, бывшего главы ГУР Украины и действующего руководителя офиса Заленского, — человека, который сделал карьеру и имя в политике, убивая наших. Штатских и армейских. Детей и взрослых.Нечасто палач комментирует свои заплечные дела. Террорист Буданов* сообщил, что все в России есть Украина. И поэтому Украина "будет решать, что делать с Россией", забирая у нее то, что посчитает нужным. Если перевести с русофобской мовы, то выходит, что Незалежная, то есть прямое начальство Буданова*, не собирается ни разу останавливаться в уничтожении русских. Спор славян между собой ведется — и отнюдь не по нашей инициативе, а потому, что Запад работал над укоренением русофобии в украинском сознании, как и в их коллективном бессознательном.Мы — про возможность урегулирования кризиса с учетом наших интересов и ситуации на ЛБС. Они — про то, что сделают все, чтобы нас уничтожить. Это не диалог глухих, это то самое столкновение двух цивилизационных моделей, о котором много говорилось четверть века назад.Спустя несколько часов после выступления Буданова* террористы-вэсэушники, подготовленные Западом и на западные же деньги, осуществили акт устрашения. В отношении учащихся Старобельского колледжа.БПЛА самолетного типа, которые использовались для убийства спящих в общежитских комнатах русских детей, поставляются киевским в рамках "коалиции дронов". В этой "коалиции" участвуют несколько десятков стран. Либо они производят дроны. Либо дают для их закупки деньги. Либо снабжают террористов-вэсэушников разведданными.Нужно очень четко понимать, что Буданов*, делая заявления, над которыми, конечно, можно смеяться, уже знал о времени и месте теракта. И о том, что будут жертвы. Убитые. Раненые. Будет литься кровь. Слова, которые нам кажутся словами безумца, опьяневшего от безнаказанности, имеют двойное назначение. Дать отмашку собственным отморозкам-вэсэушникам. И отчитаться перед теми, кто Буданова* содержит. Используя его для уничтожения нас и наших детей.В украинской политической традиции уже давно стала нормой публичная похвальба перед убийством русских.Террористическое кубло, именуемое ГУР, готовясь убить нашего мужественного воина и военачальника Игоря Анатольевича Кириллова, делало громкие заявления персонально в адрес нашего генерала.Теснейшие связи Буданова* с НАТО никогда не были секретом. Его обучение в Америке — тем более. А уж про его отношения с ЦРУ, особенно с высшим руководством, не говорил только ленивый.Занятный геополитический пасьянс, в котором Украина поначалу была младшей картой третьей свежести, перестал быть томным. Сегодня те, кто Незалежную школил и содержал, выполняют ее и прихоти, и капризы. И поэтому становятся соучастниками ее преступлений.Лощеный адмирал Вандье, разумеется, не считает какого-то там Буданова* себе ровней. Но логика противостояния альянса с нами, противостояния Франции и России, как и противостояния ЕС с нашей страной, имеет особенность: слова превращаются в решения, решения приводят к актам устрашения. В них гибнут наши дети.Палач Буданов* может делать вид, что он этого не понимает, но рано или поздно ситуация с его "непониманием" будет нами разрешена.Гораздо сложнее обстоит дело с адмиралом Вандье. Он, отдавая себе отчет в истоках, причинах и поводе конфликта в Донбассе, приближает ту фазу противостояния нас и Запада, которой мы всегда стремились избежать. Потому что нам известна цена победы. Это не значит, что мы ее не готовы заплатить, но это значит, что Запад, эскалируя кризис, приближает собственный военный и политический финал.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, россия, политика, украина, донбасс, франция, нато, цру, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины