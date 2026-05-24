Борьба с потреблением наркотиков в Грузии – статистика 2026 года

Среди оштрафованных в Грузии – 27 женщин и 14 человек старше 60 лет 24.05.2026

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Полиция Грузии в период с 1 января по 20 апреля 2026 года выявила 905 нарушений, связанных с потреблением и хранением марихуаны, и 790 нарушений, связанных с другими наркотиками. Статистика административных правонарушений обнародована на сайте МВД Грузии. Декриминализация, а не легализация В Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей. По данным МВД, с 1 января по 20 апреля 2026 года за курение марихуаны были оштрафованы 45 человек. Большинство фактов курения марихуаны в неположенном месте или при детях фиксируется в Тбилиси, на который приходится более половины всех фактов. Что касается фактов хранения марихуаны, то их в указанный период было зафиксировано 860 и наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионах Мцхета-Мтианети и в Аджарии. Административный штраф предусмотрен за хранение до 5 грамм конопли или до 10 грамм марихуаны. Из 854 оштрафованных за хранение наркотического растения – пять женщин. Другие наркотики запрещены В Грузии действует строгая политика в отношении других наркотических средств. За потребление, как и незаконное хранение наркотиков, предусмотрены штрафы или, в качестве исключения, административное заключение. Что касается потребителей наркотиков, то в этом случае в Грузии также предусмотрена уголовная ответственность за потребление наркотиков в случае повторного факта. Наказанием за потребление будет не лишение свободы, а штраф либо исправительные работы. Сотрудники полиции Грузии в подотчетный период выявили 790 фактов незаконного потребления наркотиков и их приготовления, хранения, пересылки и перевоза для личных целей, из которых 45% приходится на Тбилиси. Среди оштрафованных в Грузии – 27 женщин и 14 человек старше 60 лет.

