Cоцпомощь в Грузии получают почти полмиллиона человек – новые данные

2026-05-24T10:06+0400

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Государство выплачивает социальную помощь 119 098 семьям – это данные на 1 мая 2026 года, говорится в материалах на сайте Агентства социальной помощи Грузии. Так, согласно данным ведомства, всего помощь на 1 мая начислялась 432 968 лицам. Дети до 18 лет составляют около половины всех получающих социальную помощь в Грузии.Только в апреле государство зачислило им 45,3 миллиона лари. Общая сумма зачислений помощи бедному населению составила 185,3 миллиона лари. В феврале Агентство социального обслуживания начало проверку социально незащищенных лиц для установления точного числа нуждающихся семей. Проверка будет проходить до конца 2026 года, и в первую очередь будут проверены те семьи, в отношении которых есть большая вероятность, что они не удовлетворяют критериям нуждающихся семей. К примеру, причиной для снятия статуса станет получение членом семьи в течение трех месяцев ежемесячного дохода не менее 2 тысяч лари. Социальная помощь Грузии Статус социально незащищенной семьи назначается в зависимости от полученных баллов по шкале благосостояния, которые высчитываются на основании оценки агента при индивидуальной проверке семьи. При оценке учитывается как количество членов семьи, так и их месячный доход, а также условия жизни, наличие движимого и недвижимого имущества. При получении до 120 тысяч баллов семья получает финансовую помощь, в том числе 250 лари на каждого ребенка. Кроме того, для социально незащищенных действует ряд льгот, в том числе для посещения детьми различных кружков и секций, при медицинском обслуживании, оплате коммунальных услуг и при проезде в общественном транспорте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

