День независимости отпразднуют и в регионах Грузии
У каждого города будет свое министерство-организатор и собственные уникальные культурно-развлекательные мероприятия
2026-05-24T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Концерты, ярмарки и выставки ждут 26 мая, в День независимости Грузии, не только жителей столицы, но и население регионов страны. По традиции, каждый регион закреплен за одним министерством, которое отвечает за организацию мероприятий в конкретном городе. В 17:10 по местному времени в каждом городе прозвучит исполнение национального гимна Грузии, а вечером – гала-концерты грузинских исполнителей. МВД организует праздничные мероприятия в Гори, где будет представлена техника ведомства и будет организовано интерактивное пространство "Умный город". В Гори также будет представлена выставка формы структур МВД, специальные фотозоны, можно будет поиграть на интерактивных стендах и даже пройти "специальный" паспортный контроль. Публике обещают специальные брендированные аксессуары и подарки. Жителей Зугдиди порадует в День независимости министерство юстиции. В этом городе представят выставку вооружения Сил обороны Грузии и специальную инсталляцию Нацархива, посвященную 1 700-летнему юбилею принятия христианства. Также в городе можно будет сфотографироваться с гигантским паспортом, ID-картой, получить символический паспорт и свидетельство о рождении (неюридические документы). В Зугдиди пройдет выставка квадроциклов и ярмарка поделок заключенных и местных жителей. В то же время 26 мая взрослые смогут получить бесплатную консультацию от нотариуса и землемеров для регистрации земли. В Озургети мероприятия организовывает Минобразования Грузии. В городе будет представлена военная техника Сил обороны, а также пройдет выставка профессиональных училищ и ярмарка местной продукции. Кроме того, каждый университет Западной Грузии представит в городе свой уголок с различными активностями. В городе пройдут научно-познавательные и развлекательные мероприятия для детей. Празднование 26 мая в Телави организует Энергетическая компания Грузии и "Почта Грузии". В городе планируется установка для детей специального макета линии электропередач, можно будет построить трубопровод, сложить энергопазлы, протестировать ветряную турбину. Также у детей будет возможность побывать в виртуальной реальности, попробовать выработать электроэнергию при помощи велосипеда и посетить эспериментариум. Можно будет отправить открытки, поиграть в почтальона, попробовать себя в каллиграфии и поучаствовать в активности "Письмо для вас". В Кутаиси мероприятия организовывают министерство экономики и Национальный департамент туризма. В городе можно будет поучаствовать в 3D-моделировании, воркшопах Snap Сircuits и Lego Spike, декорировать очки, пообщаться с роботами. Также в Кутаиси можно будет поучаствовать в проведении различных экпериментов, насладится местной едой и посмотреть театральное представление. В Поти мероприятия организовывают Агентство морского транспорта и Батумская государственная морская академия. В городе можно будет побывать на симуляторе корабля, поиграть в "морские" игры, посмотреть на выставку яхт и маяков. Будет представлена военная техника, ярмарка местной продукции и костюмированное шествие. В Амбролаури за мероприятие отвечают министерство сельского хозяйства, Национальное агентство вина и Объединение аэропортов Грузии. Там можно будет покататься на наземном самолете, собрать свой самолет из картона, сделать фото на авиационную тематику, продегустировать местное вино, раскрасить глиняные пиалы и изготовить этикетки для винных бутылок. В городе Мцхета за мероприятия будет отвечать Минздрав Грузии. В городе можно будет посмотреть выставку военной техники и вооружения, поиграть в веселые игры, посмотреть на театрализованный парад. В городе пройдет выставка-продажа местной продукции. За мероприятия в Местия отвечает МИД Грузии. Здесь планируется костюмированный парад, спортивные соревнования и кулинарные мастер-классы. Кроме того, в городе также пройдет ярмарка местной продукции. В Рустави мероприятия организовывают Минсельхоз вместе с Агентством развития села. В этот день в городе пройдет большая выставка-продажа грузинских мастеров и компаний, будут организованы дегустации вина и кулинарные мастер-классы. Также в городе откроют исторический павильон с городскими археологическими находками. Можно будет посадить именное дерево. За мероприятия в Ахалцихе будет отвечать министерство инфраструктуры. В городе можно будет построить свою детскую крепость, планету из произведения "Маленький принц", раскрасить сумки и керамические изделия. В городе будет организован настоящий "восточный базар", где будет представлена сельхозпродукция и работы местных мастеров, а также картины художников-самоучек, миниатюрные скульптуры, украшения и аксессуары. Запланировано шоу мыльных пузырей и представления Театра пальцев. Аппарат госминистра по вопросам равноправия организовывает мероприятия сразу в двух городах – Ахалкалаки и Марнеули. В обоих городах будет представлена военная техника и вооружение, организованы выставки-продажи и различные детские активности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
