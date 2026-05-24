Грузия успешно продает улиток за рубеж – последние данные
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем экспортированных улиток вырос в 4 раза, а стоимость – в семь
2026-05-24T11:12+0400
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. За первые четыре месяца 2026 года Грузия экспортировала 226 тонн улиток на сумму 479 тысяч долларов, сообщает Минсельхоз Грузии. По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем экспортированных улиток вырос в 4 раза, а стоимость – в семь. Основными покупателями грузинских улиток является Турция, куда было продано 198 тонн, и Франция, которая приобрела 28 тонн. Производство улиток является одним из привлекательных направлений для грузинских фермеров. Доход с одного гектара составляет несколько десятков тысяч евро. Объем экспорта улиток в 2025 году составил 571 тонну. Грузия вошла в список стран, которым разрешен экспорт улиток на рынок ЕС в 2021 году. Включению Грузии в список предшествовали меры, предпринятые Минсельхозом и Национальным агентством продовольствия для приближения к законодательству ЕС и контроля качества продукта.
