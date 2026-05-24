Какой сегодня церковный праздник: 24 мая 2026
По православному церковному календарю 24 мая отмечают день памяти священномученика Мокия и равноапостольных Мефодия и Кирилла 24.05.2026, Sputnik Грузия
По церковному календарю 24 мая поминают князя Ростислава и преподобного Софрония. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Мокий АмфипольскийПо церковному календарю 24 мая поминают священномученика Мокия Амфипольского, жившего в III веке.В период преследования христиан Мокий был священником в городе Амфиполе (Македония). Однажды, посетив праздник языческого бога Бахуса, участники которого предавались безнравственному разгулу, он убеждал собравшихся покаяться.Язычники схватили священномученика и подвергли пыткам. Священник мужественно переносил мучения и не переставал молиться. По его молитве совершались различные чудеса, и люди, восхитившиеся верой мученика, требовали освободить его.Испугавшись возмущения толпы, правитель Лаодикий отправил священника в Византию, где его и казнили.Мефодий и КириллПо церковному календарю 24 мая поминают равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, живших в IX веке.Родились будущие святые в знатной верующей семье в Солуни (ныне Салоники). Мефодий (в миру Михаил), избравший военное поприще, управлял небольшим славянским княжеством, подчиненным Византии.Примерно через десять лет он принял постриг в монастыре на горе Олимп. Его младший брат Кирилл (в миру Константин), получив блестящее образование, через несколько лет присоединился к Мефодию.Византийский император послал братьев в 857 году проповедовать христианство хазарам. Миссионерство Кирилла и Мефодия оказалось удачным – хазары приняли христианство и отпустили всех греческих пленников.Через несколько лет по просьбе князя Ростислава император отправил братьев в Моравию учить Богослужению на славянском. Монахи составили славянскую азбуку и перевели на славянский Евангелие, Псалтирь и другие богослужебные книги.От странствий и трудов Кирилл заболел. Он скончался в 42 года в 869-м. Схиму он принял перед кончиной. Мефодий, вскоре после этого став архиепископом Моравии и Паннонии, продолжил распространение богослужебной литературы на славянском языке.Это вызвало недовольство немецких епископов, которые добились ссылки святителя в Швабию. Мефодий, вернувшись из ссылки через два с половиной года, крестил чешских князей.Скончался Мефодий в 885 году. Архиепископа отпевали на трех языках – славянском, греческом и латинском.Князь МоравииПо церковному календарю 24 мая поминают Ростислава – князя Моравии, жившего в IX веке.На Моравский престол Ростислав взошел в 846-м. На моравской земле к этому времени уже проповедовали христианские миссионеры из Греции и Германии. Кто-то из них крестил Ростислава, и он решил привести к свету Христовой веры весь свой народ.Правитель Великоморавского государства понимал, что проповедь Евангелия на родном для славян языке будет более успешной, поэтому попросил Византию прислать миссионеров, знающих славянский язык.Император отправил в Моравию братьев Кирилла и Мефодия, проповедников с богатым опытом миссионерской работы. Они составили азбуку, перевели на славянский Библию, богослужебную литературу и другие книги. Благодаря этому богослужение проводилось на славянском языке и открывались христианские школы.Так, христианство при поддержке князя быстро распространилось по Великоморавскому государству. За время правления Ростислав заложил основы для культурного развития Моравии и всей Восточной Европы, но политическую независимость своего государства сохранить не смог.В 870 году правителя Моравии схватили франки и ослепили. Последние годы он провел в плену в одном из баварских монастырей.Затворник ПечерскийПо церковному календарю 24 мая поминают преподобного Софрония, затворника Печерского. Подвизался Софроний в XIII веке в Киево-Печерской обители. Преподобный был строгим подвижником и молитвенником. Всю жизнь он носил на себе власяницу и тяжелый железный пояс.Преподобный Софроний прочитывал ежедневно всю Псалтирь. Мощи святого упокоены в Дальних (Феодосиевых) пещерах. Затворнический подвиг подвижника изложен в каноне. Святой удостоился услышать ангельское пение.ИмениныПо церковному календарю 24 мая именины отмечают Александр, Кирилл, Иосиф, Михаил, Мефодий, Никодим и Ростислав.Материал подготовлен на основе открытых источников.
