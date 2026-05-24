Мэрия Тбилиси объяснила причину отказала оппозиции в установке сцены у парламента 26 мая

В мэрии отметили, что готовы обсудить вопрос, если организаторы предложат другое место для установки сцены 24.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-24T18:41+0400

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Установка сцены и других конструкций у парламента 26 мая недопустима из-за официальных мероприятий ко Дню независимости и изменений в схеме движения транспорта, говорится в заявлении мэрии Тбилиси. Столичные власти отказали оппозиции в размещении сцены возле здания парламента во время акции 26 мая, а также на других участках маршрута их шествия — от проспекта Чавчавадзе через Меликишвили и Руставели. Исходя из вышеизложенного, как отметили в мэрии, размещение любых сооружений (включая сцену) вблизи административного здания парламента Грузии недопустимым "Изменение транспортных потоков в центре города уже создают дополнительную нагрузку на движение, а размещение конструкций на проезжей части может вызвать новые заторы", - подчеркнули в городские власти. При этом в мэрии отметили, что готовы обсудить вопрос, если организаторы предложат другое место для установки сцены. "Альянс оппозиции", который объединяет девять партий, планирует 26 мая в День независимости Грузии провести масштабную акцию протеста в Тбилиси. Акция пройдет на фоне разногласий внутри альянса. "Альянс оппозиции" Девять оппозиционных партий в марте заявили о формировании альянса и о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости. В состав "Альянса оппозиции" вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". По словам учредителей, цель альянса - прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан. В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии. Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.

