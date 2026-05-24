МИД России: у Москвы есть предложения к плану США по Украине
Эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов, заявил представитель МИД
2026-05-24T12:18+0400
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Российские эксперты готовы представить свои предложения к плану США по Украине на следующей встрече, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече", – сказал он.
Полищук не уточнил, что включают в себя эти предложения.
Администрация США ранее сообщала о разработке плана по украинскому урегулированию, отмечая, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа продолжается. В Кремле же заявляли, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин в прошлом году указал, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на тот момент не обсуждался.