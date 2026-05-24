Пашинян: железная дорога в Турцию через Грузию открыта для армянского экспорта

Пашинян поблагодарил партнеров в Турции и Грузии за конструктивное сотрудничество 24.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-24T18:57+0400

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Для экспорта и импорта армянской продукции по указанию Азербайджана открылись также и железные дороги в Турцию через Грузию, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в социальной сети. Грузия и Азербайджан на этой неделе подписали протокол Совета двусторонней координации, предусматривающий ввод в полную эксплуатацию нового участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Как отметил армянский премьер, это очень важное событие для экономической жизни страны. "Благодарю наших партнеров в Турции и Грузии за конструктивное сотрудничество", – написал Пашинян. Сегодня Армения имеет железнодорожное сообщение через территорию Грузии и Азербайджана с Россией, а также через Россию и Казахстан с Китаем. Грузия, как не раз отмечали власти страны, играет важную роль в региональной повестке благодаря своему географическому положению, транспортным маршрутам и участию в проектах по развитию связанности.История БТКЖелезная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.В январе 2020 года через этот транспортный коридор были запущены грузовые перевозки из Узбекистана в Европу через Грузию.После запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны.Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год.Это проект, который совместными усилиями трех стран (Грузии, Азербайджана и Турции) должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути. Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку-Тбилиси-Карс признана одним из мировых стратегических проектов.

