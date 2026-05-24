Саблист из Грузии стал третьим на этапе Кубка мира в Каире
Впереди Базадзе ждет чемпионат Европы, который пройдет во Франции 16-21 июня 24.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-24T13:23+0400
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузинский саблист Сандро Базадзе завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях, проходившем в Каире. В 1/4 финала Базадзе победил американца Уильяма Моррила со счетом 15:10, завоевав бронзовую медаль. В полуфинале грузинский фехтовальщик проиграл южнокорейцу О Сангуку. Базадзе является действующим чемпионом мира. В 2025 году он завоевал золотую медаль на первенстве, проходившем в Тбилиси. Впереди Базадзе ждет чемпионат Европы, который пройдет во Франции 16-21 июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
13:23 24.05.2026
© Fencing Federation Of Georgia Фехтовальщик Сандро Базадзе — чемпион мира
