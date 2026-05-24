Трехкратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе возвращается в большой спорт
Талахадзе – трехкратный олимпийский чемпион 2016, 2020 и 2024 годов, семикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы 24.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Трехкратный олимпийский чемпион Лаша Талахадзе может выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Согласно информации тренера Мераба Басилая, Талахадзе тренируется с весом 220 килограммов. В июле 2024 года грузинский тяжелоатлет в третий раз подряд завоевал олимпийское золото на Играх в Париже. После этого Талахадзе заявлял о завершении карьеры, однако теперь, похоже, рассматривает возможность выступления на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, которая пройдет в июле 2028 года. Талахадзе является действующим депутатом парламента Грузии. Он стал парламентарием по итогам выборов 2024 года. К правящей партии "Грузинская мечта" он присоединился в августе того же года, вскоре после завершения Олимпийских игр в Париже. Талахадзе – трехкратный олимпийский чемпион 2016, 2020 и 2024 годов, семикратный чемпион мира (2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023), семикратный чемпион Европы (2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023). Он установил 23 мировых рекорда в весовых категориях свыше 105 кг и свыше 109 кг. Действующий мировой рекордсмен в рывке, толчке и сумме двух упражнений в категории свыше 109 кг. Абсолютный рекордсмен по поднятому весу в рывке (225 кг), в толчке (267 кг) и в сумме двоеборья (492 кг).
22:05 24.05.2026 (обновлено: 22:55 24.05.2026)
Талахадзе – трехкратный олимпийский чемпион 2016, 2020 и 2024 годов, семикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы
