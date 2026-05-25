https://sputnik-georgia.ru/20260525/298826408.html

СВО: что поразил "Орешник" в Белой Церкви

СВО: что поразил "Орешник" в Белой Церкви

Sputnik Грузия

Европейские лидеры осознали свою ничтожность и осудили применение ракет средней дальности, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко 25.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-25T19:27+0400

2026-05-25T19:27+0400

2026-05-25T19:50+0400

в мире

россия

киев

украина

москва

дмитрий медведев

нато

минобороны рф

аналитика

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/19/298826447_62:0:1699:921_1920x0_80_0_0_61b9704c59055706842a4b493bc42ecd.jpg

Массированный ракетный удар ВС России 24 мая показал абсолютное технологическое превосходство ВС России над западными средствами ПВО-ПРО украинской прокси-армии. Все гиперзвуковые ракеты достигли целей. Сухопутные "Цирконы" впервые стартовали из Курской области, сократив подлетное время до Киева до трех минут. "Орешник" поразил подземный центр управления НАТО в Белой Церкви.По информации Минобороны РФ, ответом на террористическую атаку киевского режима в Старобельске стал массированный удар комплексом средней дальности "Орешник", гиперзвуковыми ракетами воздушного, морского, наземного базирования "Кинжал", Х-101, "Циркон", "Искандер", и ударными дронами – по объектам военного управления, авиабазам, предприятиям ВПК.Все назначенные цели поражены. Противник насчитал более 90 ракет (включая два "Орешника") и 600 дронов "Герань", "Гербера", "Бандероль". На карте "повитряных сил" в огне не только Киев. Западные средства ПВО оказались не в состоянии отразить удар возмездия во всех регионах.Третье боевое применение в ходе СВО комплекса "Орешник" на Украине удалось снять на видео с разных точек. Такие ракеты по гаражам не прилетают. На стратегический объект в Белой Церкви гиперзвуковые суббоеприпасы "Орешника" шли группами "шесть по шесть". И подземные бункеры в Белой Церкви стали могилой для многих высокопоставленных военных советников НАТО.Гиперзвуковыми ракетами разных типов 24 мая в Киеве поражены главный штаб Сухопутных войск, объекты ГУР/СБУ, подземные объекты в районе станций метро "Крещатик" и "Лукьяновская" – ракетный завод "Артем", и сборочное производство ударных дронов FP-1. Уничтожены важные цели в Харькове, Черкассах и Полтаве. Горели авиабазы Староконстантинов и Канатово, Житомирский бронетанковый завод и другие предприятия ВПК.Впервые применен сухопутный "Циркон" (новая платформа изначально морской ракеты), который летает на скоростях до 9 Махов – более 11000 км/час. Три ракеты 3М22 "Циркон" из Курской области достигли целей в Киеве за три минуты. В России ожидают продолжения подобных – сокрушительных ударов, ускоряющих ход СВО."Надо бить – как сегодня и еще гораздо сильнее!" – заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, аккумулируя общественный дискурс. После четырех лет опосредствованной войны с Западом не должно оставаться иллюзий: если враг не сдается, его уничтожают – на передовой и в глубоком оперативном тылу.Когда слепцам безумцы вожакиЗапад болезненно отреагировал на массированный гиперзвуковой удар России по натовским марионеткам и объектам ВСУ. Европейские лидеры 24 мая остро ощутили собственную военно-политическую ничтожность. Поэтому громко осудили применение ракет средней дальности "Орешник", способных нести ядерные боеголовки. Назвали удар возмездия "эскалацией".Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские соучастники преступлений ВСУ были "шокированы". Верховный представитель ЕС Кая Каллас назвала применение "Орешника" ядерным шантажом и "безрассудным балансированием на грани ядерной войны". Испуганная Польша в ночь на 24 мая подняла истребители F-16 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения сил НАТО.Один из главных террористов бандеровского режима Кирилл Бударов безрассудно заявил: "Это война против нашей культуры, памяти и идентичности. На протяжении веков Москва пыталась уничтожить все, что делает нас украинцами".Заметим, до начала XX века никто в мире не знал о существовании Украины, которую Ленин придумал в ходе социалистической революции. Короткий период самостоятельности этого "государства" с 1991 года оказался крайне неудачным экспериментом. Главные герои современной "идентичности" – Бандера, Мельник и Шухевич – вообще-то уроженцы Австро-Венгрии, не имеющие корней на окраине России.Киев потребовал "немедленного" созыва заседания СБ ООН, однако хвост не может вилять собакой. Которая откровенно "поджала хвост". Американский журнал Military Watch 24 мая неслучайно напомнил: "С апреля источники в Российском правительстве неоднократно выступали с явными предупреждениями относительно европейского производства и поставок БПЛА на Украину, указывая, что задействованные объекты могут стать целями для ударов". На Западе запоздало осознают стратегическое поражение."Адская молотилка" гиперзвуковыми ракетами способствует ускорению прозрения ЕС и НАТО. Российский посол в Лондоне Андрей Келин ранее заявил: первое применение "Орешника" значительно повлияло на британскую политику в отношении Москвы, и вынудило Лондон занять более осторожную позицию в отношении эскалации и "украинских глубоких ударов по российским целям". Ударов британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. И все же, велика геополитическая инерция.Пока противник безрассудно применяет по Белгороду и другим российским городам ракеты РСЗО MLRS M270 американского производства, собранные в ЕС ударные беспилотники и безэкипажные катера, Дамоклов меч российского ядерного удара по странам НАТО технологически трансформируется из потенциальной угрозы в прямую неизбежность.Пока невредимы Зеленский и мосты через Днепр, необходимо гиперзвуковое продолжение и ускорение СВО. Мог ли Тарас Бульба отрубить предателю Андрею только руку, оставив прочее "для перевоспитания"? Разумеется, нет. Вот и предательское псевдогосударство должно быть приведено в исходное состояние – всеми средствами.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

киев

украина

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

в мире, россия, киев, украина, москва, дмитрий медведев, нато, минобороны рф, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины