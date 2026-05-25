"История учит нас сотрудничеству с Россией" – эксперт об отношениях двух стран
16:13 25.05.2026 (обновлено: 16:30 25.05.2026)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
Для сохранения культурной и духовной идентичности Грузии необходимо восстановление дипломатических отношений с Россией, заявил доктор теологии, поэт Важа Отарашвили по итогам круглого стола на тему "Роль религии и культуры в международных отношениях"
По его словам, об этом говорит исторический опыт страны, пережитые войны и геополитическое положение региона. Отарашвили отметил, что в прошлом грузинский народ сталкивался с тяжелыми испытаниями и геноцидами, а также подчеркнул роль России в сохранении существования Грузии.
"У нас такое геополитическое положение в окружении государств, что не надо забывать о тех больших геноцидах прошлых веков, которые эти мусульманские государства осуществляли против грузинского народа. И если бы не Россия, сегодня физическое существование грузинского народа стояло бы под вопросом", – заявил он.
В завершение Отарашвили сказал, что надеется на то, что Грузия и Россия будут "стоять бок о бок ради спасения будущего человечества".
"У нас такое геополитическое положение в окружении государств, что не надо забывать о тех больших геноцидах прошлых веков, которые эти мусульманские государства осуществляли против грузинского народа. И если бы не Россия, сегодня физическое существование грузинского народа стояло бы под вопросом", – заявил он.
В завершение Отарашвили сказал, что надеется на то, что Грузия и Россия будут "стоять бок о бок ради спасения будущего человечества".