"История учит нас сотрудничеству с Россией" – эксперт об отношениях двух стран
Для сохранения культурной и духовной идентичности Грузии необходимо восстановление дипломатических отношений с Россией, заявил доктор теологии, поэт Важа... 25.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-25T16:13+0400
2026-05-25T16:30+0400
"История учит нас сотрудничеству с Россией" – эксперт об отношениях двух стран

16:13 25.05.2026 (обновлено: 16:30 25.05.2026)
Для сохранения культурной и духовной идентичности Грузии необходимо восстановление дипломатических отношений с Россией, заявил доктор теологии, поэт Важа Отарашвили по итогам круглого стола на тему "Роль религии и культуры в международных отношениях"
По его словам, об этом говорит исторический опыт страны, пережитые войны и геополитическое положение региона. Отарашвили отметил, что в прошлом грузинский народ сталкивался с тяжелыми испытаниями и геноцидами, а также подчеркнул роль России в сохранении существования Грузии.

"У нас такое геополитическое положение в окружении государств, что не надо забывать о тех больших геноцидах прошлых веков, которые эти мусульманские государства осуществляли против грузинского народа. И если бы не Россия, сегодня физическое существование грузинского народа стояло бы под вопросом", – заявил он.

В завершение Отарашвили сказал, что надеется на то, что Грузия и Россия будут "стоять бок о бок ради спасения будущего человечества".
