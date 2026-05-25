Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

В апреле 2026 года по сравнению с мартом этого же года цены на промышленную продукцию выросли на 0,5%

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в апреле 2026 года вырос на 6,7% по сравнению с апрелем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности – на 5,3%, при этом цены на продовольствие выросли на 6,3%, а в горнодобывающей промышленности – на 27,6%.В апреле 2026 года по сравнению с мартом этого же года цены на промышленную продукцию выросли на 0,5%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в апреле на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности выросли на 2,5%, а в перерабатывающей – на 3,6%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в апреле вырос на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 36%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 7%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 5%. При этом цены на импортированную продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 4,9%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в апреле 2026 года составил 5,9% при целевом показателе 3%. В апреле 2026 года по сравнению с марте того же года уровень инфляции составил 1,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

